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В Кремле рассказали о формате заседания СПЧ с участием Путина - РИА Новости, 10.12.2024
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12:34 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/spch-1988361303.html
В Кремле рассказали о формате заседания СПЧ с участием Путина
В Кремле рассказали о формате заседания СПЧ с участием Путина - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле рассказали о формате заседания СПЧ с участием Путина
Все заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента России Владимира Путина будет открытым, после выступлений членов... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:34
2024-12-10T12:34
общество
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
валерий фадеев
справедливая помощь доктора лизы
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Все заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента России Владимира Путина будет открытым, после выступлений членов совета состоится обмен мнениями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня День прав человека. Традиционно к этому дню приурочено заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека… Все мероприятие будет носить открытый характер, будет вступительное слово президента о реализации поручений по итогам прошлой встречи", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря президента РФ, глава Совета Валерий Фадеев в своем выступлении расскажет о развитии системы школьного образования и о миграционной политике. Общественный деятель Александр Ионов расскажет на заседании о современной системе правозащиты в России, а руководитель АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова - о совершенствовании механизмов в поисках без вести пропавших в зоне СВО. "Ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников расскажет о применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях, и о проблемах уголовно-исполнительной системы", - добавил Песков. В ходе заседания выступит также глава благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлия Назарова, она расскажет о необходимости налоговых стимулов для развития товарной благотворительности, а президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева доложит об организации системы оказания плановой медицинской помощи людям без определенного места жительства. "Свободный обмен мнениями, как традиционно это случается на заседании Совета, тоже состоится", - отметил Песков.
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общество, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, валерий фадеев, справедливая помощь доктора лизы
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Фадеев, Справедливая помощь Доктора Лизы
В Кремле рассказали о формате заседания СПЧ с участием Путина

Песков: заседание Совета по правам человека с участием Путина будет открытым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Все заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента России Владимира Путина будет открытым, после выступлений членов совета состоится обмен мнениями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня День прав человека. Традиционно к этому дню приурочено заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека… Все мероприятие будет носить открытый характер, будет вступительное слово президента о реализации поручений по итогам прошлой встречи", - сказал Песков журналистам.
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По словам пресс-секретаря президента РФ, глава Совета Валерий Фадеев в своем выступлении расскажет о развитии системы школьного образования и о миграционной политике. Общественный деятель Александр Ионов расскажет на заседании о современной системе правозащиты в России, а руководитель АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова - о совершенствовании механизмов в поисках без вести пропавших в зоне СВО.
"Ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников расскажет о применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях, и о проблемах уголовно-исполнительной системы", - добавил Песков.
В ходе заседания выступит также глава благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлия Назарова, она расскажет о необходимости налоговых стимулов для развития товарной благотворительности, а президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева доложит об организации системы оказания плановой медицинской помощи людям без определенного места жительства.
"Свободный обмен мнениями, как традиционно это случается на заседании Совета, тоже состоится", - отметил Песков.
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ОбществоРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий ФадеевСправедливая помощь Доктора Лизы
 
 
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