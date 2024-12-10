https://ria.ru/20241210/sng-1988291482.html

Главы правительств стран СНГ обсудят углубление сотрудничества

Главы правительств стран СНГ обсудят углубление сотрудничества - РИА Новости, 10.12.2024

Главы правительств стран СНГ обсудят углубление сотрудничества

Главы правительств стран СНГ рассмотрят на заседании в Москве на этой неделе вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества государств содружества в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:38

2024-12-10T00:38

2024-12-10T00:38

москва

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ рассмотрят на заседании в Москве на этой неделе вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества государств содружества в условиях западных санкций, сообщила пресс-служба кабмина России. Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ 12 декабря, которое пройдет в Москве. "На заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет под председательством Российской Федерации, будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества государств-участников СНГ в условиях санкционных ограничений со стороны стран Запада, а также культурно-гуманитарного взаимодействия", - сказано в сообщении пресс-службы кабмина. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.

https://ria.ru/20241210/sng-1988289369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, михаил мишустин, снг, в мире