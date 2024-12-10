https://ria.ru/20241210/sng-1988291482.html
Главы правительств стран СНГ обсудят углубление сотрудничества
Главы правительств стран СНГ обсудят углубление сотрудничества - РИА Новости, 10.12.2024
Главы правительств стран СНГ обсудят углубление сотрудничества
Главы правительств стран СНГ рассмотрят на заседании в Москве на этой неделе вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества государств содружества в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:38
2024-12-10T00:38
2024-12-10T00:38
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ рассмотрят на заседании в Москве на этой неделе вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества государств содружества в условиях западных санкций, сообщила пресс-служба кабмина России. Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ 12 декабря, которое пройдет в Москве. "На заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет под председательством Российской Федерации, будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества государств-участников СНГ в условиях санкционных ограничений со стороны стран Запада, а также культурно-гуманитарного взаимодействия", - сказано в сообщении пресс-службы кабмина. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, михаил мишустин, снг, в мире
Москва, Россия, Михаил Мишустин, СНГ, В мире
Главы правительств стран СНГ обсудят углубление сотрудничества
Главы правительств СНГ обсудят углубление сотрудничества в условиях санкций
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ рассмотрят на заседании в Москве на этой неделе вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества государств содружества в условиях западных санкций, сообщила пресс-служба кабмина России.
Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина
принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ
12 декабря, которое пройдет в Москве
.
"На заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет под председательством Российской Федерации, будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества государств-участников СНГ в условиях санкционных ограничений со стороны стран Запада, а также культурно-гуманитарного взаимодействия", - сказано в сообщении пресс-службы кабмина.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.