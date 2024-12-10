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В СПЧ рассказали Путину о проблеме с переполненными СИЗО
В СПЧ рассказали Путину о проблеме с переполненными СИЗО - РИА Новости, 10.12.2024
В СПЧ рассказали Путину о проблеме с переполненными СИЗО
В России переполнены 22 СИЗО в восьми регионах, наиболее острая ситуация в столице, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:14
2024-12-10T17:14
2024-12-10T17:14
общество
россия
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алексей мельников
владимир путин
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происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России переполнены 22 СИЗО в восьми регионах, наиболее острая ситуация в столице, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член СПЧ Алексей Мельников "По последним официальным данным, в России на сегодня переполнено 22 следственных изолятора в восьми субъектах РФ. Наиболее острая ситуация наблюдается в Москве", - сказал Мельников заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он отметил, что единственный выход из этой ситуации - чаще выбирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения, такие как домашний арест, залог, запрет определенных действий, поручительство, подписка о невыезде. "Я считаю в целом, с коллегами, что, если гражданин, допустим, нанес ущерб, который является измеримым и адекватным, а преступление не относится к категории особо тяжких, ведь ему же можно назначить, например, сопоставимый залог. И вообще чаще применять эту меру пресечения, она у нас применяется крайне редко", - объяснил Мельников. Он добавил, что так получится разгрузить изоляторы и сэкономить средства – это примерно 37 тысяч рублей в месяц на арестанта. Кроме того, Мельников считает, что нужно проработать вопрос законодательного запрещения избрания меры пресечения в виде заключения под стражу ряду лиц - например, беременным и женщинам с детьми. Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
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общество, россия, москва, алексей мельников, владимир путин, общественная наблюдательная комиссия, происшествия
Общество, Россия, Москва, Алексей Мельников, Владимир Путин, Общественная наблюдательная комиссия, Происшествия
В СПЧ рассказали Путину о проблеме с переполненными СИЗО
Член СПЧ Мельников заявил, что в России переполнены 22 СИЗО
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России переполнены 22 СИЗО в восьми регионах, наиболее острая ситуация в столице, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член СПЧ Алексей Мельников
"По последним официальным данным, в России
на сегодня переполнено 22 следственных изолятора в восьми субъектах РФ. Наиболее острая ситуация наблюдается в Москве", - сказал Мельников
заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он отметил, что единственный выход из этой ситуации - чаще выбирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения, такие как домашний арест, залог, запрет определенных действий, поручительство, подписка о невыезде.
"Я считаю в целом, с коллегами, что, если гражданин, допустим, нанес ущерб, который является измеримым и адекватным, а преступление не относится к категории особо тяжких, ведь ему же можно назначить, например, сопоставимый залог. И вообще чаще применять эту меру пресечения, она у нас применяется крайне редко", - объяснил Мельников.
Он добавил, что так получится разгрузить изоляторы и сэкономить средства – это примерно 37 тысяч рублей в месяц на арестанта. Кроме того, Мельников считает, что нужно проработать вопрос законодательного запрещения избрания меры пресечения в виде заключения под стражу ряду лиц - например, беременным и женщинам с детьми.
Президент России Владимир Путин
во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.