https://ria.ru/20241210/sizo-1988446883.html

В СПЧ рассказали Путину о проблеме с переполненными СИЗО

В СПЧ рассказали Путину о проблеме с переполненными СИЗО - РИА Новости, 10.12.2024

В СПЧ рассказали Путину о проблеме с переполненными СИЗО

В России переполнены 22 СИЗО в восьми регионах, наиболее острая ситуация в столице, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:14

2024-12-10T17:14

2024-12-10T17:14

общество

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алексей мельников

владимир путин

общественная наблюдательная комиссия

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России переполнены 22 СИЗО в восьми регионах, наиболее острая ситуация в столице, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член СПЧ Алексей Мельников "По последним официальным данным, в России на сегодня переполнено 22 следственных изолятора в восьми субъектах РФ. Наиболее острая ситуация наблюдается в Москве", - сказал Мельников заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он отметил, что единственный выход из этой ситуации - чаще выбирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения, такие как домашний арест, залог, запрет определенных действий, поручительство, подписка о невыезде. "Я считаю в целом, с коллегами, что, если гражданин, допустим, нанес ущерб, который является измеримым и адекватным, а преступление не относится к категории особо тяжких, ведь ему же можно назначить, например, сопоставимый залог. И вообще чаще применять эту меру пресечения, она у нас применяется крайне редко", - объяснил Мельников. Он добавил, что так получится разгрузить изоляторы и сэкономить средства – это примерно 37 тысяч рублей в месяц на арестанта. Кроме того, Мельников считает, что нужно проработать вопрос законодательного запрещения избрания меры пресечения в виде заключения под стражу ряду лиц - например, беременным и женщинам с детьми. Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.

https://ria.ru/20241130/mintrans-1986646118.html

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общество, россия, москва, алексей мельников, владимир путин, общественная наблюдательная комиссия, происшествия