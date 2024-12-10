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В Сирии сформировали временное правительство - РИА Новости, 10.12.2024
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22:53 10.12.2024 (обновлено: 23:47 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988516571.html
В Сирии сформировали временное правительство
В Сирии сформировали временное правительство - РИА Новости, 10.12.2024
В Сирии сформировали временное правительство
Состав временного правительства Сирии сформирован, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед аль-Башир, его слова приводит газета... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:53
2024-12-10T23:47
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
башар асад
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Состав временного правительства Сирии сформирован, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед аль-Башир, его слова приводит газета al-Watan. "Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из "Правительства спасения". Оно будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы", — сказал он. По его словам, функции правительства заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала страны и предоставить услуги гражданам, пока не будет сформирован новый кабмин.Аль-Башир подчеркнул, что надеется на помощь министров прежнего кабмина, при этом перед правительством стоит много вызовов."Правительство спасения" было создано вооруженной оппозицией, его власть распространялась на провинцию Идлиб и часть севера провинции Алеппо, которые находились под контролем вооруженных групп. Тем временем официальное правительство Сирии возглавлял премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.После перехода Дамаска под контроль вооруженной оппозиции аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране, ему удалось установить контакт с руководством вооруженной оппозиции.Накануне члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждали передачу власти и предотвращение анархии. Среди шагов предлагается расформировать все военизированные группировки и объединить их под руководством управления военными операциями. С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988500757.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988511965.html
https://ria.ru/20241210/ryabkov-1988509322.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад
В Сирии сформировали временное правительство

Врио премьера Сирии аль-Башир: временное правительство будет работать до марта

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосте в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосте в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосте в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Состав временного правительства Сирии сформирован, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед аль-Башир, его слова приводит газета al-Watan.
"Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из "Правительства спасения". Оно будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы", — сказал он.
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Аль-Башир заявил ранее во вторник о своем назначении на пост главы правительства.

По его словам, функции правительства заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала страны и предоставить услуги гражданам, пока не будет сформирован новый кабмин.
Аль-Башир подчеркнул, что надеется на помощь министров прежнего кабмина, при этом перед правительством стоит много вызовов.
"Правительство спасения" было создано вооруженной оппозицией, его власть распространялась на провинцию Идлиб и часть севера провинции Алеппо, которые находились под контролем вооруженных групп. Тем временем официальное правительство Сирии возглавлял премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.
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После перехода Дамаска под контроль вооруженной оппозиции аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране, ему удалось установить контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Накануне члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждали передачу власти и предотвращение анархии. Среди шагов предлагается расформировать все военизированные группировки и объединить их под руководством управления военными операциями.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
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В миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Башар Асад
 
 
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