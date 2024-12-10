https://ria.ru/20241210/siriya-1988516571.html

В Сирии сформировали временное правительство

В Сирии сформировали временное правительство - РИА Новости, 10.12.2024

В Сирии сформировали временное правительство

Состав временного правительства Сирии сформирован, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед аль-Башир, его слова приводит газета... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:53

2024-12-10T22:53

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Состав временного правительства Сирии сформирован, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед аль-Башир, его слова приводит газета al-Watan. "Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из "Правительства спасения". Оно будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы", — сказал он. По его словам, функции правительства заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала страны и предоставить услуги гражданам, пока не будет сформирован новый кабмин.Аль-Башир подчеркнул, что надеется на помощь министров прежнего кабмина, при этом перед правительством стоит много вызовов."Правительство спасения" было создано вооруженной оппозицией, его власть распространялась на провинцию Идлиб и часть севера провинции Алеппо, которые находились под контролем вооруженных групп. Тем временем официальное правительство Сирии возглавлял премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.После перехода Дамаска под контроль вооруженной оппозиции аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране, ему удалось установить контакт с руководством вооруженной оппозиции.Накануне члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждали передачу власти и предотвращение анархии. Среди шагов предлагается расформировать все военизированные группировки и объединить их под руководством управления военными операциями. С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988500757.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988511965.html

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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад