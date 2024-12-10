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В ООН заявили о сотнях убитых и раненных жителей Сирии за две недели - РИА Новости, 10.12.2024
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22:38 10.12.2024 (обновлено: 22:40 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988515871.html
В ООН заявили о сотнях убитых и раненных жителей Сирии за две недели
В ООН заявили о сотнях убитых и раненных жителей Сирии за две недели - РИА Новости, 10.12.2024
В ООН заявили о сотнях убитых и раненных жителей Сирии за две недели
Сотни мирных жителей, в основном женщины и дети, были убиты и ранены в Сирии за последние две недели, больницы переполнены ранеными, говорится в сводке... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:38
2024-12-10T22:40
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ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Сотни мирных жителей, в основном женщины и дети, были убиты и ранены в Сирии за последние две недели, больницы переполнены ранеными, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."Гражданские лица понесли тяжелые потери после двух недель боевых действий, в результате которых были убиты и ранены сотни человек, в том числе значительная часть женщин и детей. Только на северо-западе Сирии по меньшей мере 75 мирных жителей, в том числе 28 детей и 11 женщин, были убиты в результате боевых действий в период с 26 ноября по 8 декабря, согласно данным, проверенным местными органами здравоохранения. Еще по меньшей мере 282 человека получили ранения, в том числе 106 детей и 56 женщин", - сказано в документе.По данным УКГВ, больницы по всей Сирии переполнены большим количеством раненых и травмированных, дети особенно страдают от психологических травм.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988500757.html
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в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ООН заявили о сотнях убитых и раненных жителей Сирии за две недели

УКГВ ООН: сирийские больницы переполнены убитыми и ранеными за две недели

© РИА НовостиМашины скорой помощи в Сирии
Машины скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости
Машины скорой помощи в Сирии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Сотни мирных жителей, в основном женщины и дети, были убиты и ранены в Сирии за последние две недели, больницы переполнены ранеными, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Гражданские лица понесли тяжелые потери после двух недель боевых действий, в результате которых были убиты и ранены сотни человек, в том числе значительная часть женщин и детей. Только на северо-западе Сирии по меньшей мере 75 мирных жителей, в том числе 28 детей и 11 женщин, были убиты в результате боевых действий в период с 26 ноября по 8 декабря, согласно данным, проверенным местными органами здравоохранения. Еще по меньшей мере 282 человека получили ранения, в том числе 106 детей и 56 женщин", - сказано в документе.
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По данным УКГВ, больницы по всей Сирии переполнены большим количеством раненых и травмированных, дети особенно страдают от психологических травм.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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