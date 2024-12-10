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В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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17:07 10.12.2024 (обновлено: 18:36 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988454303.html
В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии
В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии
Израильские силы в ночь на вторник "с большим успехом" действовали с целью уничтожения сирийского флота, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:07
2024-12-10T18:36
в мире
сирия
израиль
обострение ситуации в сирии — 2024
хайфа
исраэль кац
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израильские силы в ночь на вторник "с большим успехом" действовали с целью уничтожения сирийского флота, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац."Ночью военно-морские силы с большим успехом действовали с целью уничтожения флота Сирии. Я предупреждаю представителей повстанцев в Сирии - тот кто пойдет по пути Асада, закончит так же, как Асад", - заявил Кац на базе военно-морских сил в Хайфе.Министр добавил, что Израиль не допустит угроз со стороны радикальных исламистов в Сирии.
https://ria.ru/20241210/oon-1988396566.html
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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024, хайфа, исраэль кац
В мире, Сирия, Израиль, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Хайфа, Исраэль Кац
В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии

Кац заявил об атаке во вторник с целью уничтожить флот Сирии

© Кадр видео из соцсетейПоследствия израильского удара по военно-морским силам Сирии
Последствия израильского удара по военно-морским силам Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия израильского удара по военно-морским силам Сирии
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израильские силы в ночь на вторник "с большим успехом" действовали с целью уничтожения сирийского флота, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Ночью военно-морские силы с большим успехом действовали с целью уничтожения флота Сирии. Я предупреждаю представителей повстанцев в Сирии - тот кто пойдет по пути Асада, закончит так же, как Асад", - заявил Кац на базе военно-морских сил в Хайфе.
Министр добавил, что Израиль не допустит угроз со стороны радикальных исламистов в Сирии.
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В миреСирияИзраильОбострение ситуации в Сирии — 2024ХайфаИсраэль Кац
 
 
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