https://ria.ru/20241210/siriya-1988454303.html

В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии

В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

В Израиле заявили об атаке с целью уничтожения флота Сирии

Израильские силы в ночь на вторник "с большим успехом" действовали с целью уничтожения сирийского флота, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:07

2024-12-10T17:07

2024-12-10T18:36

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исраэль кац

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израильские силы в ночь на вторник "с большим успехом" действовали с целью уничтожения сирийского флота, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац."Ночью военно-морские силы с большим успехом действовали с целью уничтожения флота Сирии. Я предупреждаю представителей повстанцев в Сирии - тот кто пойдет по пути Асада, закончит так же, как Асад", - заявил Кац на базе военно-морских сил в Хайфе.Министр добавил, что Израиль не допустит угроз со стороны радикальных исламистов в Сирии.

https://ria.ru/20241210/oon-1988396566.html

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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024, хайфа, исраэль кац