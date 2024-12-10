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Германия и Франция готовы сотрудничать с новыми властями Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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11:25 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/siriya-1988345863.html
Германия и Франция готовы сотрудничать с новыми властями Сирии
Германия и Франция готовы сотрудничать с новыми властями Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Германия и Франция готовы сотрудничать с новыми властями Сирии
Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии, заявил официальный... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:25
2024-12-10T11:25
в мире
россия
москва
эммануэль макрон
олаф шольц
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. "Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В первую очередь они говорили о ситуации в Сирии…. Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств", - заявил Хебештрайт. По его словам, Шольц и Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии. "Оба согласились работать вместе над тем, чтобы усилить участие Европейского Союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в Сирии", - добавил представитель правительства Германии, отметив, что дальнейшие действия будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, россия, москва, эммануэль макрон, олаф шольц, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Москва, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Германия и Франция готовы сотрудничать с новыми властями Сирии

Шольц и Макрон готовы сотрудничать с новыми властями Сирии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новый флаг Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
"Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В первую очередь они говорили о ситуации в Сирии…. Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств", - заявил Хебештрайт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
Вчера, 08:00
По его словам, Шольц и Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.
"Оба согласились работать вместе над тем, чтобы усилить участие Европейского Союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в Сирии", - добавил представитель правительства Германии, отметив, что дальнейшие действия будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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9 декабря, 22:16
 
В миреРоссияМоскваЭммануэль МакронОлаф ШольцБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
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