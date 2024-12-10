https://ria.ru/20241210/siriya-1988294841.html
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о судьбе российских сил в Сирии после смены там власти, заявил. что вопрос не по адресу. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:41
2024-12-10T01:41
2024-12-10T01:50
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о судьбе российских сил в Сирии после смены там власти, заявил. что вопрос не по адресу.Комментируя судьбу пребывания российских сил в Сирии после смены власти в этой стране, Небензя добавил, что этот вопрос был задан ему не по адресу."Вы спрашиваете не того человека", - заявил Небензя, отвечая на вопрос одного из журналистов на данную тему.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290748.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, василий небензя, оон, россия
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Василий Небензя, ООН, Россия
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Небензя не ответил на вопрос о судьбе российских баз в Сирии после смены власти