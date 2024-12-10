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Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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01:41 10.12.2024 (обновлено: 01:50 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988294841.html
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о судьбе российских сил в Сирии после смены там власти, заявил. что вопрос не по адресу. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:41
2024-12-10T01:50
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
василий небензя
оон
россия
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о судьбе российских сил в Сирии после смены там власти, заявил. что вопрос не по адресу.Комментируя судьбу пребывания российских сил в Сирии после смены власти в этой стране, Небензя добавил, что этот вопрос был задан ему не по адресу."Вы спрашиваете не того человека", - заявил Небензя, отвечая на вопрос одного из журналистов на данную тему.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290748.html
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, василий небензя, оон, россия
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Василий Небензя, ООН, Россия
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии

Небензя не ответил на вопрос о судьбе российских баз в Сирии после смены власти

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовБаза "Хмеймим" в Сирии
База Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
База "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о судьбе российских сил в Сирии после смены там власти, заявил. что вопрос не по адресу.
Комментируя судьбу пребывания российских сил в Сирии после смены власти в этой стране, Небензя добавил, что этот вопрос был задан ему не по адресу.
"Вы спрашиваете не того человека", - заявил Небензя, отвечая на вопрос одного из журналистов на данную тему.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз
Вчера, 00:30
 
СирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Василий НебензяООНРоссия
 
 
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