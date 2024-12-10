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Сирия обратилась к ООН с призывом остановить агрессию Израиля - РИА Новости, 10.12.2024
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00:28 10.12.2024 (обновлено: 09:09 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html
Сирия обратилась к ООН с призывом остановить агрессию Израиля
Сирия обратилась к ООН с призывом остановить агрессию Израиля - РИА Новости, 10.12.2024
Сирия обратилась к ООН с призывом остановить агрессию Израиля
Сирия "по поручению" действующей власти направила обращение в Совет Безопасности ООН и к генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом остановить агрессию... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:28
2024-12-10T09:09
в мире
сирия
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
израиль
антониу гутерреш
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Сирия "по поручению" действующей власти направила обращение в Совет Безопасности ООН и к генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом остановить агрессию Израиля, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак."Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране", — сказал сирийский дипломат в рамках пресс-подхода.Президент САР Башар Асад 8 декабря, после переговоров с участниками конфликта в республике, принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть.После этого Израиль начал активно укреплять оборону на Голанских высотах. Как заявил Нетаньяху, соглашение, достигнутое после войны Судного дня, утратило силу, поскольку сирийские военные покинули свои позиции. Израильский премьер подчеркнул, что вместе с главой Минобороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские военные заняли эту территорию, а по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/perevorot-1988102871.html
https://ria.ru/20241209/izrail-1988182174.html
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в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, израиль, антониу гутерреш
В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Израиль, Антониу Гутерреш
Сирия обратилась к ООН с призывом остановить агрессию Израиля

Сирия обратилась в Совбез и к генсеку ООН с призывом остановить агрессию Израиля

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Сирия "по поручению" действующей власти направила обращение в Совет Безопасности ООН и к генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом остановить агрессию Израиля, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак.
"Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране", — сказал сирийский дипломат в рамках пресс-подхода.
Президент САР Башар Асад 8 декабря, после переговоров с участниками конфликта в республике, принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть.
Обстановка в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Повсеместный хаос: кадры из Сирии
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После этого Израиль начал активно укреплять оборону на Голанских высотах. Как заявил Нетаньяху, соглашение, достигнутое после войны Судного дня, утратило силу, поскольку сирийские военные покинули свои позиции. Израильский премьер подчеркнул, что вместе с главой Минобороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские военные заняли эту территорию, а по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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В миреСирияООНОбострение ситуации в Сирии — 2024ИзраильАнтониу Гутерреш
 
 
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