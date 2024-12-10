https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988441491.html

В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия

В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия - РИА Новости, 10.12.2024

В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия

Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева направила в правительство законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:28

2024-12-10T16:28

2024-12-10T16:28

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева направила в правительство законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия, документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно законопроекту под семейно-бытовым насилием предлагается понимать "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, в отношении близких родственников". Штрафы не будут распространяться на демонстрацию семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к этому явлению и отсутствуют признаки его оправдания.

https://ria.ru/20241125/nasilie-1985663417.html

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