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В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия - РИА Новости, 10.12.2024
В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева направила в правительство законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:28
2024-12-10T16:28
2024-12-10T16:28
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева направила в правительство законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия, документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно законопроекту под семейно-бытовым насилием предлагается понимать "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, в отношении близких родственников". Штрафы не будут распространяться на демонстрацию семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к этому явлению и отсутствуют признаки его оправдания.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
Депутат Горячева предложила ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева направила в правительство законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно законопроекту под семейно-бытовым насилием предлагается понимать "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, в отношении близких родственников".
Штрафы не будут распространяться на демонстрацию семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к этому явлению и отсутствуют признаки его оправдания.