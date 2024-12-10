https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД

В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД - РИА Новости, 10.12.2024

В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении штрафов за некоторые виды нарушений ПДД, следует из... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:13

2024-12-10T15:13

2024-12-10T15:35

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении штрафов за некоторые виды нарушений ПДД, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.Так, предполагается, что с 1 января 2025 года штраф за:Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять перечисленные поправки и предложил рассмотреть их 12 декабря.

https://ria.ru/20241129/shtraf-1986351699.html

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Влада Икрамова

общество, россия, госдума рф