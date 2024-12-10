В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД
Комитет ГД одобрил введение новых штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении штрафов за некоторые виды нарушений ПДД, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
Так, предполагается, что с 1 января 2025 года штраф за:
- управление транспортом в состоянии опьянения вырастет до 45 тысяч рублей;
- превышение скорости на более чем 80 километров в час — до 7,5 тысячи;
- невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение — до 45 тысяч;
- выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи;
- превышение скорости от 20 до 40 километров в час — до 750 рублей;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысячи;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;
- выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия — от 1500 до 2250 рублей;
- движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
- нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей.
Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять перечисленные поправки и предложил рассмотреть их 12 декабря.
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