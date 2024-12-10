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В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД - РИА Новости, 10.12.2024
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15:13 10.12.2024 (обновлено: 15:35 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html
В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД
В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД - РИА Новости, 10.12.2024
В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении штрафов за некоторые виды нарушений ПДД, следует из... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:13
2024-12-10T15:35
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении штрафов за некоторые виды нарушений ПДД, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.Так, предполагается, что с 1 января 2025 года штраф за:Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять перечисленные поправки и предложил рассмотреть их 12 декабря.
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Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД

Комитет ГД одобрил введение новых штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении штрафов за некоторые виды нарушений ПДД, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
Так, предполагается, что с 1 января 2025 года штраф за:
  • управление транспортом в состоянии опьянения вырастет до 45 тысяч рублей;
  • превышение скорости на более чем 80 километров в час — до 7,5 тысячи;
  • невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение — до 45 тысяч;
  • выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи;
  • превышение скорости от 20 до 40 километров в час — до 750 рублей;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысячи;
  • нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;
  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;
  • выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия — от 1500 до 2250 рублей;
  • движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
  • нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей.
Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять перечисленные поправки и предложил рассмотреть их 12 декабря.
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