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В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге - РИА Новости, 10.12.2024
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15:48 10.12.2024 (обновлено: 16:04 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988422004.html
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге - РИА Новости, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге
Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства (ТС) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам вырастут с 1,5... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:48
2024-12-10T16:04
общество
авто
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства (ТС) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам вырастут с 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.15. КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). "В статье 12.15: в абзаце втором части 1 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "двух тысяч двухсот пятидесяти", - сказано в документе.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988421421.html
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общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге

Штраф за нарушение правил расположения ТС на дороге могут вырасти до 2250 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства (ТС) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам вырастут с 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей, документ размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 12.15. КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
"В статье 12.15: в абзаце втором части 1 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "двух тысяч двухсот пятидесяти", - сказано в документе.
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