https://ria.ru/20241210/shtraf-1988422004.html

В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге

В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге - РИА Новости, 10.12.2024

В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге

Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства (ТС) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам вырастут с 1,5... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:48

2024-12-10T15:48

2024-12-10T16:04

общество

авто

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/76/1485987698_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_94dcc35baed6ac54e07c6024a4f4b92d.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства (ТС) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам вырастут с 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.15. КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). "В статье 12.15: в абзаце втором части 1 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "двух тысяч двухсот пятидесяти", - сказано в документе.

https://ria.ru/20241210/shtraf-1988421421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия