https://ria.ru/20241210/shtraf-1988422004.html
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге - РИА Новости, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге
Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства (ТС) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам вырастут с 1,5... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:48
2024-12-10T15:48
2024-12-10T16:04
общество
авто
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/76/1485987698_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_94dcc35baed6ac54e07c6024a4f4b92d.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства (ТС) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам вырастут с 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.15. КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). "В статье 12.15: в абзаце втором части 1 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "двух тысяч двухсот пятидесяти", - сказано в документе.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988421421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/76/1485987698_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_4d9f78a463a5388e400eeb049b79e8e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия
В России могут вырасти штрафы за нарушение правил расположения ТС на дороге
Штраф за нарушение правил расположения ТС на дороге могут вырасти до 2250 рублей