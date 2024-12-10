https://ria.ru/20241210/shtraf-1988404342.html

В России могут вырасти штрафы за нарушение ПДД с легким вредом здоровью

В России могут вырасти штрафы за нарушение ПДД с легким вредом здоровью - РИА Новости, 10.12.2024

В России могут вырасти штрафы за нарушение ПДД с легким вредом здоровью

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:46

2024-12-10T14:46

2024-12-10T14:46

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). "В статье 12.24 в абзаце втором части 1 слова "двух тысяч пятисот до пяти тысяч" заменить словами "трех тысяч семисот пятидесяти до семи тысяч пятисот", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.

https://ria.ru/20241210/gd-1988399685.html

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