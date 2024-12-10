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В России могут вырасти штрафы за движение по полосе для маршрутных ТС
В России могут вырасти штрафы за движение по полосе для маршрутных ТС - РИА Новости, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за движение по полосе для маршрутных ТС
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за движение по полосе для маршрутных транспортных средств вырастут с 1500 до 2250... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:42
2024-12-10T14:42
2024-12-10T14:42
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за движение по полосе для маршрутных транспортных средств вырастут с 1500 до 2250 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.17 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). "В абзаце втором части 1 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "двух тысяч двухсот пятидесяти", - сказано в тексте поправки.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России могут вырасти штрафы за движение по полосе для маршрутных ТС
Комитет ГД одобрил повышение штрафов за движение по полосе для маршрутных ТС