https://ria.ru/20241210/shtraf-1988398602.html
В России может вырасти штраф за проезд на запрещающий сигнал
В России может вырасти штраф за проезд на запрещающий сигнал - РИА Новости, 10.12.2024
В России может вырасти штраф за проезд на запрещающий сигнал
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:33
2024-12-10T14:33
2024-12-10T14:33
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика вырастет с одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.12 КоАП РФ. "Абзац второй части 1 после слов "одной тысячи" дополнить словом "пятисот", - сказано в тексте поправки.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988390492.html
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общество, россия, госдума рф, авто
Общество, Россия, Госдума РФ, Авто
В России может вырасти штраф за проезд на запрещающий сигнал
Штраф за проезд на запрещающий сигнал может вырасти до 1,5 тысяи рублей