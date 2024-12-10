https://ria.ru/20241210/shtraf-1988295741.html

Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей

Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей - РИА Новости, 10.12.2024

Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей

Тушинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из ее... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:56

2024-12-10T01:56

2024-12-10T01:57

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из ее песен, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или даже арест на срок до 15 суток. Согласно материалам дела, прокурор обнаружил на YouTube "музыкальное произведение с признаками возбуждения ненависти либо вражды, унижения и превосходства группы лиц по национальному признаку". Исполнителем оказалась впоследствии оштрафованная певица. Текст песни проверили в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, эксперты нашли высказывания, "в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения". Суд известил певицу о заседании, но она на него не явилась.

https://ria.ru/20240907/arest-1971299798.html

https://ria.ru/20240910/komik-1971816072.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)