https://ria.ru/20241210/shtraf-1988295741.html
Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей
Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей - РИА Новости, 10.12.2024
Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей
Тушинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из ее... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:56
2024-12-10T01:56
2024-12-10T01:57
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из ее песен, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или даже арест на срок до 15 суток. Согласно материалам дела, прокурор обнаружил на YouTube "музыкальное произведение с признаками возбуждения ненависти либо вражды, унижения и превосходства группы лиц по национальному признаку". Исполнителем оказалась впоследствии оштрафованная певица. Текст песни проверили в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, эксперты нашли высказывания, "в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения". Суд известил певицу о заседании, но она на него не явилась.
https://ria.ru/20240907/arest-1971299798.html
https://ria.ru/20240910/komik-1971816072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей
Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову за разжигание ненависти по нацпризнаку
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из ее песен, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде.
Санкция статьи предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или даже арест на срок до 15 суток.
Согласно материалам дела, прокурор обнаружил на YouTube
"музыкальное произведение с признаками возбуждения ненависти либо вражды, унижения и превосходства группы лиц по национальному признаку". Исполнителем оказалась впоследствии оштрафованная певица.
Текст песни проверили в ЭКЦ ГУ МВД России
по Москве
, эксперты нашли высказывания, "в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения".
Суд известил певицу о заседании, но она на него не явилась.