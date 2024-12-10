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"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием - РИА Новости, 10.12.2024
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17:24 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием - РИА Новости, 10.12.2024
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием
Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон раскритиковал визит действующего главы государства Майи Санду в Брюссель, отметив, что в условиях... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:24
2024-12-10T17:24
в мире
молдавия
брюссель
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон раскритиковал визит действующего главы государства Майи Санду в Брюссель, отметив, что в условиях энергетического кризиса ей следовало бы лететь на переговоры по газу в Москву. Об этом он заявил в Telegram-канале.Санду находится с визитом в Брюсселе, где проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте и впервые выступит перед советом Североатлантического альянса. "Визит Санду в Брюссель для протокольных встреч и фотосессий с чиновниками Еврокомиссии и НАТО в условиях энергетического кризиса в Молдавии показывает истинное лицо и "заботу" этой власти о своём народе. Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было ещё летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан", - написал Додон. Политик также подчеркнул необходимость срочного создания единого антикризисного штаба с участием Кишинёва и Тирасполя для решения общих проблем на обоих берегах Днестра. "Потому что проблемы будут общими для всех наших граждан, на обоих берегах Днестра. Правительство должно уже сегодня выйти на руководство Приднестровья и обсудить создание такого штаб", - добавил Додон. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. После визита в Санкт-Петербург Парликов был снят с должности по предложению премьер-министра Дорина Речана. Глава правительства заявил, что намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести в стране режим ЧП в области энергетики. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, молдавия, брюссель, майя санду, игорь додон, марк рютте, нато, газпром, россия, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, Игорь Додон, Марк Рютте, НАТО, Газпром, Россия, Еврокомиссия
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием

Додон: Санду вместо Брюсселя следовало полететь на переговоры по газу в Москву

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон раскритиковал визит действующего главы государства Майи Санду в Брюссель, отметив, что в условиях энергетического кризиса ей следовало бы лететь на переговоры по газу в Москву. Об этом он заявил в Telegram-канале.
Санду находится с визитом в Брюсселе, где проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте и впервые выступит перед советом Североатлантического альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Запад поделился источником вечной власти
5 ноября, 08:00
"Визит Санду в Брюссель для протокольных встреч и фотосессий с чиновниками Еврокомиссии и НАТО в условиях энергетического кризиса в Молдавии показывает истинное лицо и "заботу" этой власти о своём народе. Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было ещё летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан", - написал Додон.
Политик также подчеркнул необходимость срочного создания единого антикризисного штаба с участием Кишинёва и Тирасполя для решения общих проблем на обоих берегах Днестра. "Потому что проблемы будут общими для всех наших граждан, на обоих берегах Днестра. Правительство должно уже сегодня выйти на руководство Приднестровья и обсудить создание такого штаб", - добавил Додон.
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. После визита в Санкт-Петербург Парликов был снят с должности по предложению премьер-министра Дорина Речана. Глава правительства заявил, что намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести в стране режим ЧП в области энергетики.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа
3 декабря, 16:49
 
В миреМолдавияБрюссельМайя СандуИгорь ДодонМарк РюттеНАТОГазпромРоссияЕврокомиссия
 
 
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