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Сальдо назвал Херсон мертвым городом
Сальдо назвал Херсон мертвым городом - РИА Новости, 10.12.2024
Сальдо назвал Херсон мертвым городом
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что Херсон, который находится под оккупацией ВСУ, стал мертвым городом с безлюдными РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:26
2024-12-10T12:26
2024-12-10T12:26
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что Херсон, который находится под оккупацией ВСУ, стал мертвым городом с безлюдными улицами, но украинская пропаганда не показывает реального положения вещей. "Знаете, вот больно просто за Херсон. Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей", - сказал Сальдо. По его словам, украинская пропаганда не показывает полную и реальную картину того, что происходит в Херсоне. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсон, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал Херсон мертвым городом
Сальдо назвал Херсон мертвым городом с безлюдными улицами