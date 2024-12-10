Рейтинг@Mail.ru
Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1 - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/rzhd-1988463673.html
Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1
Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1 - РИА Новости, 10.12.2024
Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1
Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:22
2024-12-10T17:22
москва
санкт-петербург
россия
олег белозеров
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972679326_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4e3e29ef44f32e7af6d1a69266d634a1.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозёров. Основной концессионный участок ВСМ включает в себя работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково до станции Санкт-Петербург-Главный. РЖД ранее во вторник сообщили, что заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство основного концессионного участка первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. "Строительство основного участка высокоскоростной магистрали начнётся после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведётся полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 года", - цитируют РЖД слова Белозерова.
https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972679326_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_94373f095dedee6978071012efd297ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, ржд, общество
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Олег Белозеров, РЖД, Общество
Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1

Белозеров: строительство участка ВСМ Москва - Петербург начнут в 2025 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОлег Белозеров
Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Олег Белозеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозёров.
Основной концессионный участок ВСМ включает в себя работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково до станции Санкт-Петербург-Главный. РЖД ранее во вторник сообщили, что заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство основного концессионного участка первой в России высокоскоростной магистрали МоскваСанкт-Петербург.
"Строительство основного участка высокоскоростной магистрали начнётся после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведётся полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 года", - цитируют РЖД слова Белозерова.
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах
3 декабря, 14:28
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияОлег БелозеровРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала