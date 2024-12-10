https://ria.ru/20241210/rzhd-1988463673.html

Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1

Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1 - РИА Новости, 10.12.2024

Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1

Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:22

2024-12-10T17:22

2024-12-10T17:22

москва

санкт-петербург

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олег белозеров

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозёров. Основной концессионный участок ВСМ включает в себя работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково до станции Санкт-Петербург-Главный. РЖД ранее во вторник сообщили, что заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство основного концессионного участка первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. "Строительство основного участка высокоскоростной магистрали начнётся после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведётся полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 года", - цитируют РЖД слова Белозерова.

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москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, ржд, общество