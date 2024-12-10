РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
РЖД заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство ВСЖМ-1
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозёров.
Основной концессионный участок ВСМ включает в себя работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково до станции Санкт-Петербург-Главный. РЖД ранее во вторник сообщили, что заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство основного концессионного участка первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
РЖД предварительно одобрили продажу Рижского вокзала
14 ноября, 17:35
Строительство основного участка высокоскоростной магистрали начнётся после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведётся полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 года", - цитируют РЖД слова Белозерова.
Глава компании отметил, что проект задействует лучшие строительные и инженерные ресурсы страны, что позволит применить самые передовые технологии железнодорожного транспорта. "Для высокоскоростного движения будет построена инфраструктура нового поколения – более энергоэффективная и долговечная", - сказал Белозёров.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, оценивался в 2,166 триллиона рублей.
РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах
3 декабря, 14:28