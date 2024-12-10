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РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 10.12.2024
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17:13 10.12.2024 (обновлено: 17:51 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/rzhd-1988460011.html
РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 10.12.2024
РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:13
2024-12-10T17:51
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозёров.Основной концессионный участок ВСМ включает в себя работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково до станции Санкт-Петербург-Главный. РЖД ранее во вторник сообщили, что заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство основного концессионного участка первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.Строительство основного участка высокоскоростной магистрали начнётся после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведётся полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 года", - цитируют РЖД слова Белозерова.Глава компании отметил, что проект задействует лучшие строительные и инженерные ресурсы страны, что позволит применить самые передовые технологии железнодорожного транспорта. "Для высокоскоростного движения будет построена инфраструктура нового поколения – более энергоэффективная и долговечная", - сказал Белозёров.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, оценивался в 2,166 триллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20241114/rzhd-1983800093.html
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москва, россия, санкт-петербург, ржд, общество, владимир путин, роман старовойт, олег белозеров
Москва, Россия, Санкт-Петербург, РЖД, Общество, Владимир Путин, Роман Старовойт, Олег Белозеров
РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

РЖД заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство ВСЖМ-1

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозёров.
Основной концессионный участок ВСМ включает в себя работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково до станции Санкт-Петербург-Главный. РЖД ранее во вторник сообщили, что заключили с "ВСМ Две столицы" договор генподряда на строительство основного концессионного участка первой в России высокоскоростной магистрали МоскваСанкт-Петербург.
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Строительство основного участка высокоскоростной магистрали начнётся после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведётся полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 года", - цитируют РЖД слова Белозерова.
Глава компании отметил, что проект задействует лучшие строительные и инженерные ресурсы страны, что позволит применить самые передовые технологии железнодорожного транспорта. "Для высокоскоростного движения будет построена инфраструктура нового поколения – более энергоэффективная и долговечная", - сказал Белозёров.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, оценивался в 2,166 триллиона рублей.
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