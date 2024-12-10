https://ria.ru/20241210/rzhd-1988438236.html
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР - РИА Новости, 10.12.2024
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР
Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:21
2024-12-10T16:21
2024-12-10T16:58
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД в Telegram-канале.Пассажирское сообщение с КНР и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. РЖД сообщили, что с вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и №645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования министерства железных дорог КНДР."Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно… Поезд №645/646 сообщением Туманган – Хасан вернётся в расписание 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.В частности, поезд будет отправляться из Суйфэньхэ в 10:00 (время местное), из Гродеково - в 17:43 (время местное). Поезд со станции Туманган будет уходить в 12:00 (время местное), со станции Хасан - в 15:30 (время местное).Пассажирские поезда из Приморья в северокорейский Туманган и китайский Суйфэньхэ утверждены в новом графике движения поездов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), сообщала ранее во вторник ДВЖД. В ее пресс-службе РИА Новости поясняли, что в настоящее время пассажирские поезда в КНДР и Китай только утверждены в новом графике движения, который начнет действовать с 15 декабря, однако расписание их движения нужно смотреть отдельно. Оно будет формироваться железнодорожными службами КНДР и КНР.
https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, ржд, общество, кндр (северная корея), хасан
Китай, Россия, РЖД, Общество, Туризм, КНДР (Северная Корея), Хасан
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР
РЖД спустя 4 года возобновляют пассажирское сообщение с Китаем и КНДР
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД в Telegram-канале
.
Пассажирское сообщение с КНР
и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. РЖД
сообщили, что с вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и №645/646 сообщением Туманган – Хасан
формирования министерства железных дорог КНДР.
"Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно… Поезд №645/646 сообщением Туманган – Хасан вернётся в расписание 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.
В частности, поезд будет отправляться из Суйфэньхэ в 10:00 (время местное), из Гродеково - в 17:43 (время местное). Поезд со станции Туманган будет уходить в 12:00 (время местное), со станции Хасан - в 15:30 (время местное).
Пассажирские поезда из Приморья в северокорейский Туманган и китайский Суйфэньхэ утверждены в новом графике движения поездов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), сообщала ранее во вторник ДВЖД. В ее пресс-службе РИА Новости поясняли, что в настоящее время пассажирские поезда в КНДР и Китай только утверждены в новом графике движения, который начнет действовать с 15 декабря, однако расписание их движения нужно смотреть отдельно. Оно будет формироваться железнодорожными службами КНДР и КНР.