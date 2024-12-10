Рейтинг@Mail.ru
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:21 10.12.2024 (обновлено: 16:58 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/rzhd-1988438236.html
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР - РИА Новости, 10.12.2024
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР
Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:21
2024-12-10T16:58
китай
россия
ржд
общество
туризм
кндр (северная корея)
хасан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132735/72/1327357222_116:0:3757:2048_1920x0_80_0_0_c2033d552d56c23149bc2e5195b2c88e.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД в Telegram-канале.Пассажирское сообщение с КНР и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. РЖД сообщили, что с вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и №645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования министерства железных дорог КНДР."Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно… Поезд №645/646 сообщением Туманган – Хасан вернётся в расписание 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.В частности, поезд будет отправляться из Суйфэньхэ в 10:00 (время местное), из Гродеково - в 17:43 (время местное). Поезд со станции Туманган будет уходить в 12:00 (время местное), со станции Хасан - в 15:30 (время местное).Пассажирские поезда из Приморья в северокорейский Туманган и китайский Суйфэньхэ утверждены в новом графике движения поездов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), сообщала ранее во вторник ДВЖД. В ее пресс-службе РИА Новости поясняли, что в настоящее время пассажирские поезда в КНДР и Китай только утверждены в новом графике движения, который начнет действовать с 15 декабря, однако расписание их движения нужно смотреть отдельно. Оно будет формироваться железнодорожными службами КНДР и КНР.
https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html
https://ria.ru/20241110/puteshestviya-1982764063.html
китай
россия
кндр (северная корея)
хасан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132735/72/1327357222_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_1864e5fae8169e4c715ac43492f32188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, ржд, общество, кндр (северная корея), хасан
Китай, Россия, РЖД, Общество, Туризм, КНДР (Северная Корея), Хасан
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР

РЖД спустя 4 года возобновляют пассажирское сообщение с Китаем и КНДР

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД в Telegram-канале.
Пассажирское сообщение с КНР и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. РЖД сообщили, что с вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и №645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования министерства железных дорог КНДР.
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Туристов тут ждут! Кто и как получает визу в Россию
15 ноября, 08:00
"Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно… Поезд №645/646 сообщением Туманган – Хасан вернётся в расписание 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.
В частности, поезд будет отправляться из Суйфэньхэ в 10:00 (время местное), из Гродеково - в 17:43 (время местное). Поезд со станции Туманган будет уходить в 12:00 (время местное), со станции Хасан - в 15:30 (время местное).
Пассажирские поезда из Приморья в северокорейский Туманган и китайский Суйфэньхэ утверждены в новом графике движения поездов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), сообщала ранее во вторник ДВЖД. В ее пресс-службе РИА Новости поясняли, что в настоящее время пассажирские поезда в КНДР и Китай только утверждены в новом графике движения, который начнет действовать с 15 декабря, однако расписание их движения нужно смотреть отдельно. Оно будет формироваться железнодорожными службами КНДР и КНР.
Девушка с бенгальскими огнями на пляже - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии
10 ноября, 08:00
 
ТуризмКитайРоссияРЖДОбществоКНДР (Северная Корея)Хасан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала