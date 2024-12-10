https://ria.ru/20241210/rumyniya-1988210304.html

"Россия виновата". Союзника Украины обезглавили

"Россия виновата". Союзника Украины обезглавили - РИА Новости, 10.12.2024

"Россия виновата". Союзника Украины обезглавили

Румыния до весны осталась без легитимного президента. Власти решили отменить выборы главы государства, так как в первом туре победил симпатизирующий России... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:00

2024-12-10T08:00

2024-12-10T08:02

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Румыния до весны осталась без легитимного президента. Власти решили отменить выборы главы государства, так как в первом туре победил симпатизирующий России самовыдвиженец Кэлин Джорджеску, а лидер правящей партии Йон-Марчел Чолаку оказался на третьем месте. Что это значит для Евросоюза — в материале РИА Новости.Рука МосквыКонституционный суд Румынии вынес свой вердикт 6 декабря, за пару дней до второго тура. Теперь весь избирательный процесс придется запускать с самого начала. Дату нового голосования сообщат в январе. Возможно, назначат на март.Поводом для столь радикального шага послужило заявление Высшего совета национальной обороны (CSAT) о том, что победитель первого тура, независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов избирателей, обязан своим успехом России. Якобы Москва провела масштабную кампанию в румынских медиа, включающую в себя кибератаки и манипуляции алгоритмами социальных сетей. В том числе это происходило в день голосования. По версии румынских спецслужб, целями атак были похищение данных, изменение контента и блокирование доступа к сайтам.Также власти утверждают, что Россия создала сеть аккаунтов в TikTok для поддержки Джорджеску. Причем контент распространялся без маркировки политической рекламы, что нарушает правила социальной сети и законы страны. Аккаунты координировались через чаты в Discord и Telegram. По данным TikTok, на эти посты было потрачено свыше 381 тысячи долларов.Джорджеску утверждает, что не тратил деньги на предвыборную кампанию. В то же время силовики конфисковали у румынского блогера Богдана Пешкира семь миллионов долларов — предположительно, он финансировал агитацию за победителя первого тура. Впрочем, арестовывать его не стали, хотя публично обвинили в подкупе избирателей, отмывании денег и компьютерном мошенничестве. Видимо, доказательств недостаточно.Зато к обвинениям в адрес Москвы присоединились США. "Мы обеспокоены докладом CSAT о российском участии во вредоносной кибердеятельности, направленной на то, чтобы повлиять на целостность избирательного процесса в Румынии. Сведения, упомянутые в докладе, должны быть полностью расследованы", — заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдными. "Решительно отвергаем все враждебные выпады, которые считаем абсолютно беспочвенными. Россия, в отличие от коллективного Запада, последовательно придерживается принципиальной линии о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств под любыми предлогами", — подчеркнула она.Голова БухарестаПримечательно, что 28 ноября Конституционный суд постановил пересчитать голоса, поданные в первом туре. Ожидалось, что 2 декабря примут решение о повторном голосовании, но вместо этого результаты утвердили.Возможно, на судей повлияли парламентские выборы, которые состоялись 1 декабря. Дело в том, что лидер "Социал-демократической партии" Йон-Марчел Чолаку не смог попасть во второй тур президентской гонки — он набрал 19,15%. Соответственно, многие наблюдатели ожидали, что социал-демократы и тут провалятся. Однако они устояли, взяв 22,6%. Этого оказалось достаточно, чтобы сформировать проевропейскую коалицию вместе с "Союзом за спасение Румынии" (12,1%) и Национал-либеральной партией (14,4%). Хотя КС озвучил свое решение днем 2 декабря, а результаты выборов в Заксобрание стали известны лишь вечером.Как бы там ни было, прошедшие во второй тур кандидаты в президенты негативно восприняли итоговое постановление КС. Так, Джорджеску сказал, что власти аннулировали фундаментальные демократические ценности. "Это не просто юридический спор. По сути, это формализованный государственный переворот. Верховенство закона находится в искусственной коме, а правосудие подчинено политическим приказам и практически утратило свою сущность", — подчеркнул он.Его конкуренткой должна была стать председатель "Союза спасения Румынии" Елена-Валерика Ласкони. В первом туре ее поддержали 19,17% избирателей. "Бог, правда, румынский народ и закон победят <...> Вы разрушаете экономику, вы уничтожаете демократию, вы ведете страну к анархии. Мы должны были продолжить голосование, мы должны были уважать волю румынского народа <…> Они разрушили все, что было с трудом завоевано за последние 35 лет. Решение Конституционного суда является незаконным, аморальным и разрушает суть демократии", — отметила она.Опросы, проведенные накануне несостоявшегося второго тура, показывали, что у финалистов были практически равные шансы на победу. Так, по данным Atlas Intel, Джорджеску набрал бы 46,4%, Ласкони — 48,6%. При этом независимый кандидат опирался на голоса тех, кто считал, что пора перестать накачивать Украину оружием и остановить боевые действия на линии фронта. Также в его пользу была усталость населения от экономического кризиса. Он говорил, что ЕС и НАТО не защищают интересы Бухареста. Ласкони, напротив, — классический евроатлантический кандидат."Вы единственная, у кого есть четкая позиция по ЕС и НАТО, и де-факто вы единственная, кто может защитить свою страну", — говорил ей Макрон при личной встрече. В ответ она пообещала использовать "все силы и знания, чтобы сохранить демократию в Румынии и удержать страну на пути в ЕС и НАТО".Уши КишиневаЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов признался, что решение КС Румынии его немало удивило, так как накануне традиционные политические элиты республики успели перегруппироваться и подготовить все условия для победы Ласкони. Джорджеску прошел во второй тур как кандидат против всех, но шансов на победу у него было мало."Внутри и за пределами Румынии вокруг Ласкони создали коалицию проевропейских сил. Ей ничего не мешало победить во втором туре. Получается, заинтересованные стороны обо всем договорились, но в последний момент решили отменить выборы. Бессмысленно кивать на Россию — румынские власти до сих пор не предоставили вообще никаких доказательств вмешательства в избирательный процесс. Но конечно, удобно списывать на Кремль свои проблемы, это стало обыденным, почти рядовым событием", — сказал политолог в беседе с РИА Новости.По его мнению, скорее всего, местные власти в виду неразвитости румынской политической культуры решили не мудрить со вторым туром, а просто запустить все по новой. "Вряд ли здесь можно разглядеть какой-то стратегический расчет. Вероятнее всего, мы имеем дело с обычной глупостью", — заключил Денисов.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова полагает, что Румыния очень устала от 20-летнего правления Социал-демократической партии, не достигшей больших успехов в ЕС. "Победа Джорджеску в первом туре на многих произвела отрезвляющий эффект. Причем это касается как лидеров НАТО и ЕС, так и Молдавии. Для молдаван он мог бы стать новым Йоном Антонеску. Это махровый, жесткий националист, ориентированный прежде всего на интересы Румынии. Конечно, для официального Кишинева приход такого политика был бы серьезным ударом. Но и западным союзникам Джорджеску не принес бы ничего хорошего, так как, с их точки зрения, Румыния должна быть плацдармом для возможного наступления на Россию, а он ничего подобного не приемлет", — рассуждает она.Кроме того, по ее словам, второй тур отменили из-за страха европейских политиков перед тем, что у Дональда Трампа появится еще один союзник в ЕС. В частности, Джорджеску поддерживали известные сторонники избранного президента США Роберт Кеннеди — младший и Такер Карлсон. В перспективе американцы могли бы использовать его против Брюсселя.

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в мире, справки, румыния, украина, молдавия, марчел чолаку, мария захарова, евросоюз, нато, президентские выборы в румынии — 2024