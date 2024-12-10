Рейтинг@Mail.ru
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988467686.html
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости, 10.12.2024
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверо крымчан, осужденные за подготовку теракта на полуострове, внесены в перечень экстремистов и террористов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:30
2024-12-10T17:30
республика крым
севастополь
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Четверо крымчан, осужденные за подготовку теракта на полуострове, внесены в перечень экстремистов и террористов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Кулиевич Андрей Ярославович*, 22.04.2000 г.р., город Севастополь... Лагутин Николай Николаевич*, 14.02.2001 г.р., город Белогорск Республики Крым... Решетниченко Даниил Константинович*, 19.03.2002 г.р., город Саки Республики Крым... Хорошаев Валентин Андреевич*, 04.01.2002 г.р., город Москва", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В Telegram-канале Южного окружного военного суда ранее сообщалось, что в 2020 году в Республике Крым и в городе Севастополь Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов. В тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие, а также три пистолетных патрона. Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности. В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Кулиевич, Хорошаев*, Лагутин*, Решетниченко* приговорёны к срокам от двух до семи с половиной лет колонии. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html
https://ria.ru/20240426/terroristy-1942538232.html
республика крым
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, севастополь, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Республика Крым, Севастополь, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов

Четверых крымчан, осужденных за подготовку теракта, внесли в список террористов

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Четверо крымчан, осужденные за подготовку теракта на полуострове, внесены в перечень экстремистов и террористов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Кулиевич Андрей Ярославович*, 22.04.2000 г.р., город Севастополь... Лагутин Николай Николаевич*, 14.02.2001 г.р., город Белогорск Республики Крым... Решетниченко Даниил Константинович*, 19.03.2002 г.р., город Саки Республики Крым... Хорошаев Валентин Андреевич*, 04.01.2002 г.р., город Москва", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Юрий Шефлер* - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Водочного магната Шефлера* внесли в список террористов и экстремистов
Вчера, 16:52
В Telegram-канале Южного окружного военного суда ранее сообщалось, что в 2020 году в Республике Крым и в городе Севастополь Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов.
В тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие, а также три пистолетных патрона.
Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности.
В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Кулиевич, Хорошаев*, Лагутин*, Решетниченко* приговорёны к срокам от двух до семи с половиной лет колонии.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов
26 апреля, 16:08
 
Республика КрымСевастопольРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала