https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988467686.html
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости, 10.12.2024
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверо крымчан, осужденные за подготовку теракта на полуострове, внесены в перечень экстремистов и террористов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:30
2024-12-10T17:30
2024-12-10T17:30
республика крым
севастополь
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Четверо крымчан, осужденные за подготовку теракта на полуострове, внесены в перечень экстремистов и террористов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Кулиевич Андрей Ярославович*, 22.04.2000 г.р., город Севастополь... Лагутин Николай Николаевич*, 14.02.2001 г.р., город Белогорск Республики Крым... Решетниченко Даниил Константинович*, 19.03.2002 г.р., город Саки Республики Крым... Хорошаев Валентин Андреевич*, 04.01.2002 г.р., город Москва", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В Telegram-канале Южного окружного военного суда ранее сообщалось, что в 2020 году в Республике Крым и в городе Севастополь Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов. В тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие, а также три пистолетных патрона. Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности. В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Кулиевич, Хорошаев*, Лагутин*, Решетниченко* приговорёны к срокам от двух до семи с половиной лет колонии. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html
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республика крым, севастополь, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Республика Крым, Севастополь, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых крымчан, осужденных за подготовку теракта, внесли в список террористов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Четверо крымчан, осужденные за подготовку теракта на полуострове, внесены в перечень экстремистов и террористов РФ, сообщается на сайте
Росфинмониторинга.
"Кулиевич Андрей Ярославович*, 22.04.2000 г.р., город Севастополь
... Лагутин Николай Николаевич*, 14.02.2001 г.р., город Белогорск Республики Крым
... Решетниченко Даниил Константинович*, 19.03.2002 г.р., город Саки
Республики Крым... Хорошаев Валентин Андреевич*, 04.01.2002 г.р., город Москва", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Telegram-канале Южного окружного военного суда ранее сообщалось, что в 2020 году в Республике Крым и в городе Севастополь Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов.
В тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие, а также три пистолетных патрона.
Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности.
В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Кулиевич, Хорошаев*, Лагутин*, Решетниченко* приговорёны к срокам от двух до семи с половиной лет колонии.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга
, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов