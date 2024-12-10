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ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов
ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов - РИА Новости, 10.12.2024
ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов
Российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, где расположен крупный командный и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:04
2024-12-10T16:04
2024-12-10T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, где расположен крупный командный и логистический пункт противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска срезали карман юго-восточнее поселка Великая Новоселка и вышли к южному предместью, взяв под контроль территорию на восток от трассы из Благодатного", - сказал Рогов. По его словам, группировка ВСУ в Великой Новоселке оказались под угрозой попадания в огневой мешок. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов
Рогов: российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка