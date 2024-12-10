https://ria.ru/20241210/rogov-1988429744.html

ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов

ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов - РИА Новости, 10.12.2024

ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов

Российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, где расположен крупный командный и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:04

2024-12-10T16:04

2024-12-10T16:04

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_4b046a0b1018d29887658cb3e6d6f089.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, где расположен крупный командный и логистический пункт противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска срезали карман юго-восточнее поселка Великая Новоселка и вышли к южному предместью, взяв под контроль территорию на восток от трассы из Благодатного", - сказал Рогов. По его словам, группировка ВСУ в Великой Новоселке оказались под угрозой попадания в огневой мешок. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф