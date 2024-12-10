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ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/rogov-1988429744.html
ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов
ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов - РИА Новости, 10.12.2024
ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов
Российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, где расположен крупный командный и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:04
2024-12-10T16:04
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, где расположен крупный командный и логистический пункт противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска срезали карман юго-восточнее поселка Великая Новоселка и вышли к южному предместью, взяв под контроль территорию на восток от трассы из Благодатного", - сказал Рогов. По его словам, группировка ВСУ в Великой Новоселке оказались под угрозой попадания в огневой мешок. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России вышли к южной окраине Великой Новоселки, заявил Рогов

Рогов: российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Российские войска вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, где расположен крупный командный и логистический пункт противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска срезали карман юго-восточнее поселка Великая Новоселка и вышли к южному предместью, взяв под контроль территорию на восток от трассы из Благодатного", - сказал Рогов.
По его словам, группировка ВСУ в Великой Новоселке оказались под угрозой попадания в огневой мешок.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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