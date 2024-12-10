https://ria.ru/20241210/rogov-1988408616.html

Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово

Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово - РИА Новости, 10.12.2024

Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово

В городе Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ, состоящих в основном из представителей... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:02

2024-12-10T15:02

2024-12-10T15:03

курахово

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир рогов

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983927072_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24592a7a93882bedde76062542eed5f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В городе Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ, состоящих в основном из представителей территориальной обороны и насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении."Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова. Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные. Но организованное сопротивление подразделений ВСУ в самом городе пока продолжается", - сказал Рогов.По его словам, в городе бои перекинулись, в том числе, в западную часть города."Наши войска уже находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Враг же основные укрепрайоны возвел в районе трубного завода и ТЭС", - сказал Рогов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241210/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, вооруженные силы украины, в мире, россия, владимир рогов, донецкая народная республика, вооруженные силы рф