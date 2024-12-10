Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово
Рогов: из Курахово началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ
© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В городе Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ, состоящих в основном из представителей территориальной обороны и насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
"Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова. Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные. Но организованное сопротивление подразделений ВСУ в самом городе пока продолжается", - сказал Рогов.
По его словам, в городе бои перекинулись, в том числе, в западную часть города.
"Наши войска уже находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Враг же основные укрепрайоны возвел в районе трубного завода и ТЭС", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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