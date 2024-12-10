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Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово - РИА Новости, 10.12.2024
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15:02 10.12.2024 (обновлено: 15:03 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/rogov-1988408616.html
Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово
Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово - РИА Новости, 10.12.2024
Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово
В городе Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ, состоящих в основном из представителей... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:02
2024-12-10T15:03
курахово
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир рогов
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В городе Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ, состоящих в основном из представителей территориальной обороны и насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении."Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова. Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные. Но организованное сопротивление подразделений ВСУ в самом городе пока продолжается", - сказал Рогов.По его словам, в городе бои перекинулись, в том числе, в западную часть города."Наши войска уже находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Враг же основные укрепрайоны возвел в районе трубного завода и ТЭС", - сказал Рогов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241210/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курахово, вооруженные силы украины, в мире, россия, владимир рогов, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Курахово, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово

Рогов: из Курахово началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В городе Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ, состоящих в основном из представителей территориальной обороны и насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
"Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова. Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные. Но организованное сопротивление подразделений ВСУ в самом городе пока продолжается", - сказал Рогов.
По его словам, в городе бои перекинулись, в том числе, в западную часть города.
"Наши войска уже находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Враг же основные укрепрайоны возвел в районе трубного завода и ТЭС", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВладимир РоговДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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