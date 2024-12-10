https://ria.ru/20241210/robot-1988288900.html
Гуманоидный робот Optimus сможет ходить по пересеченной местности
Гуманоидный робот Optimus сможет ходить по пересеченной местности - РИА Новости, 10.12.2024
Гуманоидный робот Optimus сможет ходить по пересеченной местности
Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla теперь может ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям, заявил американский предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:00
2024-12-10T00:00
2024-12-10T00:00
технологии
илон маск
tesla motors
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla теперь может ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X. "Теперь Optimus может ходить по сильно пересеченной местности, используя нейросети для управления своими электрическими конечностями", - написал Маск. В соцсети представлен ролик, демонстрирующий способности робота, который спускается вниз с горы и также поднимается вверх. Также на ролике показано, как робот почти теряет равновесие и чуть ли не падает, но ему удается устоять на ногах. Ранее Tesla сообщала, что Optimus теперь может сортировать объекты по цвету и менять положение конечностей, ориентируясь только по своим видеосенсорам.
https://ria.ru/20241017/ai-1978384768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, tesla motors
Технологии, Илон Маск, Tesla motors
Гуманоидный робот Optimus сможет ходить по пересеченной местности
Маск: робот Optimus может ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям