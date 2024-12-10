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"Портрет "Персидки" Ильи Репина выставили на торги за 60 миллионов - РИА Новости, 10.12.2024
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Культура
 
19:19 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/repin-1988493426.html
"Портрет "Персидки" Ильи Репина выставили на торги за 60 миллионов
"Портрет "Персидки" Ильи Репина выставили на торги за 60 миллионов - РИА Новости, 10.12.2024
"Портрет "Персидки" Ильи Репина выставили на торги за 60 миллионов
"Портрет "Персидки" русского художника Ильи Репина выставили за 60 миллионов рублей на торги, которые пройдут в Москве 15 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:19
2024-12-10T19:19
культура
париж
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виктор васнецов
sotheby's
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Портрет "Персидки" русского художника Ильи Репина выставили за 60 миллионов рублей на торги, которые пройдут в Москве 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома. "Произведение является этюдом к одной из самых узнаваемых картин Репина - "Садко в подводном царстве", написанной по заказу Александра III. Портрет станет топ-лотом главных торгов года, которые пойдут в Московском аукционном доме 15 декабря и станут аналогом вечерних торгов "русской недели" Sotheby's", - рассказали в пресс-службе. Этюд представляет собой портрет одной из красавиц-дочерей морского царя, которых по сюжету сватали герою новгородской былины Садко. Смотрины невест легли в сюжет основного полотна, выполненного в Париже в 1876 году по заказу Александра III. За данную картину Репин в том же году получил звание академика Императорской Академии художеств, уточнили в аукционном доме. "Сохранилось несколько подготовительных портретов героев картины "Садко", которые были выполнены художником в Париже в 1875-1876 гг. Например, образ самого Садко, которого Репин написал с Виктора Васнецова. Этюды либо оставались с момента смерти художника в частных зарубежных коллекциях, либо вместе с основным полотном перешли в фонд Государственного Русского музея. Поэтому появление "Персидки" - громкое и уникальное событие для российского арт-рынка. Мы ожидаем серьезную борьбу - картина будет желанна не только с точки зрения инвестиций, но и для любого коллекционера, обладающего музейными амбициями", - отметил коллекционер, историк искусств Сергей Подстаницкий, слова которого цитирует пресс-служба. На аукционе также будет представлен "Пейзаж с березами" кисти Репина. Вдохновением для него послужила живописная местность знаменитой "дачной столицы" Сиверской. Здесь в 1885 году художник также работал над одной из самых известных своих картин "Перед исповедью", которая находится в собрании Третьяковской галереи. Стартовая стоимость за эту работу составляет 45 миллионов рублей.
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париж, москва, илья репин, александр i, виктор васнецов, sotheby's , императорская академия художеств, государственный русский музей, живопись
Культура, Париж, Москва, Илья Репин, Александр I, Виктор Васнецов, Sotheby's , Императорская академия художеств, Государственный Русский музей, Живопись
"Портрет "Персидки" Ильи Репина выставили на торги за 60 миллионов

В Москве выставили "Портрет "Персидки" Репина за 60 миллионов рублей

© Фото : Московский аукционный дом Портрет "Персидки" русского художника Ильи Репина
Портрет Персидки русского художника Ильи Репина - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Московский аукционный дом
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Портрет "Персидки" русского художника Ильи Репина выставили за 60 миллионов рублей на торги, которые пройдут в Москве 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.
«
"Произведение является этюдом к одной из самых узнаваемых картин Репина - "Садко в подводном царстве", написанной по заказу Александра III. Портрет станет топ-лотом главных торгов года, которые пойдут в Московском аукционном доме 15 декабря и станут аналогом вечерних торгов "русской недели" Sotheby's", - рассказали в пресс-службе.
Этюд представляет собой портрет одной из красавиц-дочерей морского царя, которых по сюжету сватали герою новгородской былины Садко. Смотрины невест легли в сюжет основного полотна, выполненного в Париже в 1876 году по заказу Александра III. За данную картину Репин в том же году получил звание академика Императорской Академии художеств, уточнили в аукционном доме.
"Сохранилось несколько подготовительных портретов героев картины "Садко", которые были выполнены художником в Париже в 1875-1876 гг. Например, образ самого Садко, которого Репин написал с Виктора Васнецова. Этюды либо оставались с момента смерти художника в частных зарубежных коллекциях, либо вместе с основным полотном перешли в фонд Государственного Русского музея. Поэтому появление "Персидки" - громкое и уникальное событие для российского арт-рынка. Мы ожидаем серьезную борьбу - картина будет желанна не только с точки зрения инвестиций, но и для любого коллекционера, обладающего музейными амбициями", - отметил коллекционер, историк искусств Сергей Подстаницкий, слова которого цитирует пресс-служба.
На аукционе также будет представлен "Пейзаж с березами" кисти Репина. Вдохновением для него послужила живописная местность знаменитой "дачной столицы" Сиверской. Здесь в 1885 году художник также работал над одной из самых известных своих картин "Перед исповедью", которая находится в собрании Третьяковской галереи. Стартовая стоимость за эту работу составляет 45 миллионов рублей.
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