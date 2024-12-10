https://ria.ru/20241210/relikviya-1988201344.html

"Это меняет все". Реликвия из Германии поставила ученых в тупик

"Это меняет все". Реликвия из Германии поставила ученых в тупик - РИА Новости, 10.12.2024

"Это меняет все". Реликвия из Германии поставила ученых в тупик

Загадочный небесный диск из Небры раскрыл археологам одну из своих тайн. Долгие годы было неясно, кто, зачем, а главное, как мог создать подобный шедевр. Теперь РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:00

2024-12-10T08:00

2024-12-10T08:03

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Загадочный небесный диск из Небры раскрыл археологам одну из своих тайн. Долгие годы было неясно, кто, зачем, а главное, как мог создать подобный шедевр. Теперь ответ наконец найден.Не обошлось без криминалаПожалуй, в истории каждого народа есть артефакт с непонятным назначением. Своего рода черный ящик, вокруг которого весьма много гипотез, но фактов о нем очень мало.У майя это камень Солнца, у греков — фестская пластина, у англичан — Стоунхендж. А у немцев — диск из Небры. Маленькая (всего 30 сантиметров в диаметре) бронзовая пластина с золотыми вставками в виде Солнца, Луны и звезд вот уже четверть века не дает покоя археологам.Для чего ее использовали? Что там изображено? И как создали столь искусное творение те, кто жили на заре цивилизации? На некоторые из этих вопросов ученые все же нашли ответы.Вообще, история обнаружения диска больше похожа на детектив, чем на простые раскопки. Впервые он появился в поле зрения в 2001-м. Причем не в лаборатории научного института, а на черном рынке.Двумя годами ранее черные копатели прочесывали древний курган Миттельберг возле городка Небра, в 60 километрах к западу от Лейпцига (земля Саксония-Анхальт). Металлоискатель вдруг запищал. Энтузиасты принялись усердно рыть. Вскоре из земли достали пару небольших мечей, боевые топоры, несколько драгоценностей и его — ярко-зеленый, как малахит, диск.Позже копатели несколько раз попытались сбыть реликвию, но местные археологи быстро заподозрили неладное. По законам Германии подобные находки принадлежат государству. Горе-коммерсанты пустились в бега. Их задержали на границе Швейцарии и отправили в тюрьму. А диск наконец попал в руки специалистов из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера.И те принялись размышлять, с чем же имеют дело.Железный аргументПо внешнему виду других артефактов — мечей и топориков, найденных вместе с диском, — ученые предположили, что все они относятся к унетицкой культуре. Ее представители населяли центр и восток Европы приблизительно в XX-XVII веках до нашей эры.Такая датировка небрского диска сразу вызвала ожесточенные споры в профессиональных кругах. Еще бы! Такой шедевр не могли создать во времена раннего неолита.Сотрудники Университета Мартина Лютера защищались: патина (зеленоватый налет на бронзовых и медных предметах — следствие окисления) такая яркая, что в возрасте диска не приходится сомневаться."Ее могли искусственно состарить. Если вы помочитесь на кусок бронзы и закопаете его на пару недель, то получите точно такую же патину. Обычная подделка", — иронизировал профессор археологии из Регенсбургского университета Петер Шауер.Его совету, конечно, никто не последовал. Более того, после проведенной процедуры микрофотографии коррозий Шауер взял свои слова назад. Анализ подтвердил датировку диска.В 2020 году специалисты из Франкфуртского университета имени Гете и Университета Людвига — Максимилиана выдвинули альтернативную версию: реликвию изготовили приблизительно на тысячу лет позже. Однако пока их доводы признаны не всеми.Кроме того, лес Зиегелрод, где нашли артефакт, был заселен как раз в эпоху неолита. Об этом свидетельствуют более тысячи погребений того периода.Оставался другой вопрос: каково предназначение бронзовой реликвии?Звезды сошлисьТочное место обнаружения — небольшая опушка — располагалась на вершине 252-метрового холма. При повторном осмотре местности ученые установили: возвышенность — дело рук человека.Устроена она была таким образом, что каждое солнцестояние небесное светило опускалось равно за очертанием Броккена — самой высокой горы, видимой из леса Зиегелрод. Любопытно, что в 20 километрах от опушки стоял гозекский круг — знаменитое неолитическое сооружение, своего рода древняя обсерватория.Это натолкнуло ученых на мысль, что и небрский диск служил в тех же целях. А раз так, то они имеют дело с древнейшим на территории Европы предметом для наблюдения звездного неба. Дальнейшее исследование показало: эта версия не лишена оснований.Профессор астрономии из Бохумского университета Вольфгард Шлоссер замерил угол между двумя золотыми дугами по краям бронзовой пластины. Он был равен 82 градусам. Удивительно, но точно такой же угол получался при замере на кургане Миттельберг — если брать в расчет положение Солнца к линии горизонта в дни солнцестояния.Затем внимание Шлоссера привлекло скопление золотых точек на диске — уж больно оно похоже на знаменитое звездное скопление Плеяды, или Семь Сестер. Оно появляется на небе осенью и исчезает весной. И в этом качестве для многих древних цивилизаций могло служить безусловным маркером начала и окончания сельскохозяйственных работ.Да, в наши дни невооруженным глазом видно лишь шесть звезд. Но, не исключил Шлоссер, седьмая в бронзовом веке могла быть ярче.Адский трудСовсем недавно ученые сумели разрешить еще одну загадку небрского диска. А именно — мастерство, с каким он изготовлен. Уже упомянутый профессор Петер Шауер не раз говорил, что людям раннего неолита такое не под силу: отверстия для заклепок-звезд сделаны очень аккуратно, они обточены до блеска, а сама форма пластины — почти идеальная.Проверить это взялась совместная команда специалистов из Государственного управления по археологии земли Саксония-Анхальт и Магдебургского университета имени Отто фон Герике. Для этого им понадобилось постичь все тонкости кузнечного мастерства.Результаты металлографического анализа образцов бронзы диска показали: он изготовлен путем горячей штамповки. Примерно десять раз пластину нагревали до 700 градусов, ковали, отжигали и оставляли остывать. Затем процесс повторяли. В результате она прибавляла слой за слоем в толщине и росла в диаметре."Проведенный нами эксперимент, — пояснил журналистам профессор Харальд Меллер из Госуправления по археологии, — не только в очередной раз демонстрирует экстраординарный характер этой находки, но и то, насколько высоко было развито искусство обработки металлов уже в раннем бронзовом веке".Кроме того, добавил он с иронией, подобные опыты показывают, как важно снова и снова возвращаться к подобным артефактам: никогда не знаешь, что нового найдешь.

https://ria.ru/20241203/nakhodka-1986892976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

германия, европа, аналитика - религия и мировоззрение