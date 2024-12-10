https://ria.ru/20241210/razvedchiki-1988323654.html

Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину

Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину - РИА Новости, 10.12.2024

Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину

Вернувшиеся в Россию после обмена нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали в интервью журналу "Разведчик", как им удавалось приезжать на родину. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:55

2024-12-10T09:55

2024-12-10T11:17

россия

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словения

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роман селезнев

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нато

спорт

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию после обмена нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали в интервью журналу "Разведчик", как им удавалось приезжать на родину.За рубежом россияне работали под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос."Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете", — сообщил Дульцев.Один раз это произошло летом 2018 года — во время чемпионата мира по футболу."Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие", — добавил разведчик. С супругами были и их дети София и Даниил, родившиеся и жившие за рубежом."Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Все‑таки увиделись!" — рассказал Дульцев. По словам Анны Дульцевой, встреча состоялась на даче ее родителей, куда приехали обе семьи. "Дети, конечно, ничего не поняли: что мы на даче, что перед ними их бабушки и дедушки. Они были еще слишком маленькими и не задавали вопросов. Тем не менее мы решили, что поездка в Нижний для них важна. Она им запомнится и поможет адаптироваться после возвращения. Ведь в основном дети нелегалов приезжают на Родину, когда они уже большие и им непросто принимать новую для них реальность", — сказала Дульцева. Дульцевы вернулись в Россию 1 августа вместе Вадимом Соколовым (Красиковым), Владиславом Клюшиным, Павлом Рубцовым, Вадимом Конощёнком, Михаилом Микушиным, Романом Селезневым.Все эти граждане России находились в заключении в странах НАТО.В аэропорту их встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.

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https://ria.ru/20240805/dultseva--1964252369.html

https://ria.ru/20240815/dultseva-1966495498.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963565738.html

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аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, аргентина, словения, владислав клюшин, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, спорт, в мире