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Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину - РИА Новости, 10.12.2024
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09:55 10.12.2024 (обновлено: 11:17 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/razvedchiki-1988323654.html
Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину
Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину - РИА Новости, 10.12.2024
Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину
Вернувшиеся в Россию после обмена нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали в интервью журналу "Разведчик", как им удавалось приезжать на родину. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:55
2024-12-10T11:17
россия
аргентина
словения
владислав клюшин
роман селезнев
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нато
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию после обмена нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали в интервью журналу "Разведчик", как им удавалось приезжать на родину.За рубежом россияне работали под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос."Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете", — сообщил Дульцев.Один раз это произошло летом 2018 года — во время чемпионата мира по футболу."Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие", — добавил разведчик. С супругами были и их дети София и Даниил, родившиеся и жившие за рубежом."Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Все‑таки увиделись!" — рассказал Дульцев. По словам Анны Дульцевой, встреча состоялась на даче ее родителей, куда приехали обе семьи. "Дети, конечно, ничего не поняли: что мы на даче, что перед ними их бабушки и дедушки. Они были еще слишком маленькими и не задавали вопросов. Тем не менее мы решили, что поездка в Нижний для них важна. Она им запомнится и поможет адаптироваться после возвращения. Ведь в основном дети нелегалов приезжают на Родину, когда они уже большие и им непросто принимать новую для них реальность", — сказала Дульцева. Дульцевы вернулись в Россию 1 августа вместе Вадимом Соколовым (Красиковым), Владиславом Клюшиным, Павлом Рубцовым, Вадимом Конощёнком, Михаилом Микушиным, Романом Селезневым.Все эти граждане России находились в заключении в странах НАТО.В аэропорту их встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.
https://ria.ru/20240805/dultsev--1964277478.html
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россия, аргентина, словения, владислав клюшин, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, спорт, в мире
Россия, Аргентина, Словения, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Спорт, В мире
Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину

Разведчики Дульцевы приезжали в РФ на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики

© Фото опубликовано в журнале "Разведчик"Артем и Анна Дульцевы
Артем и Анна Дульцевы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото опубликовано в журнале "Разведчик"
Артем и Анна Дульцевы
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию после обмена нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали в интервью журналу "Разведчик", как им удавалось приезжать на родину.
За рубежом россияне работали под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос.
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"Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете", — сообщил Дульцев.
Один раз это произошло летом 2018 года — во время чемпионата мира по футболу.
"Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие", — добавил разведчик.

Нелегалом называется разведчик, работающий в другом государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в рамках подробнейшей легенды, фактически проживая биографию другого человека.

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С супругами были и их дети София и Даниил, родившиеся и жившие за рубежом.
"Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Все‑таки увиделись!" — рассказал Дульцев.
По словам Анны Дульцевой, встреча состоялась на даче ее родителей, куда приехали обе семьи.
"Дети, конечно, ничего не поняли: что мы на даче, что перед ними их бабушки и дедушки. Они были еще слишком маленькими и не задавали вопросов. Тем не менее мы решили, что поездка в Нижний для них важна. Она им запомнится и поможет адаптироваться после возвращения. Ведь в основном дети нелегалов приезжают на Родину, когда они уже большие и им непросто принимать новую для них реальность", — сказала Дульцева.
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Дульцевы вернулись в Россию 1 августа вместе Вадимом Соколовым (Красиковым), Владиславом Клюшиным, Павлом Рубцовым, Вадимом Конощёнком, Михаилом Микушиным, Романом Селезневым.
Все эти граждане России находились в заключении в странах НАТО.
В аэропорту их встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.
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