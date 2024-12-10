https://ria.ru/20241210/razdolnoe-1988298873.html
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве - РИА Новости, 10.12.2024
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве
Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:54
2024-12-10T03:54
2024-12-10T15:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
днепропетровск
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель.Он сообщил, что в апреле 2022 года группа российских военных попала в плен, после чего их передали местному жителю. "Приходит: "Да на фиг мне эта земля, заниматься <...> Вот он бизнес хороший какой". А пленных тогда взяли, наших, российских. "Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек" <...> Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели", — пересказал разговор собеседник агентства. По его словам, Филахтов сотрудничал с ВСУ, они поставляли ему пленных. "Я их продаю по интернету. <...> Ну, это хорошо, когда пленные чеченцы. Сразу, мгновенно, две тысячи баксов или сколько там, приезжают, выкупают", — пересказал он разговор с Филахтовым.Он добавил, что у Филахтова в плену были и адыгейцы.Также он собирался в случае прихода российских войск привязать пленных к своему дому колючей проволокой, чтобы использовать их в качестве живого щита.У Филахтова четверо сыновей: один служил в полиции в Угледаре, второй — в украинском МЧС, третий — безработный, четвертый — несовершеннолетний. После штурма Раздольного семья Филахтовых сбежала в Днепропетровск.Как сообщала в конце октября пресс-служба СК, в России осуждены за различные преступления в новых регионах 438 военнослужащих ВСУ, из них — 58 пожизненно. Кроме того, возбуждены уголовные дела против 130 украинских военных по подозрению в совершении терактов на территории Курской области.
https://ria.ru/20241104/voennoplennye-1981353144.html
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
донецкая народная республика
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988312000_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_671a788bb71561a79263d1185824b9f5.jpg
Беженец из Раздольного: местный житель держал дома российских пленных в качестве рабов
Житель Раздольного до освобождения населённого пункта держал дома российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный из посёлка местный житель.
2024-12-10T03:54
true
PT2M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, угледар, днепропетровск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве
Беженец: житель Раздольного держал российских пленных в качестве рабов
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель.
Он сообщил, что в апреле 2022 года группа российских военных попала в плен, после чего их передали местному жителю.
"Приходит: "Да на фиг мне эта земля, заниматься <...> Вот он бизнес хороший какой". А пленных тогда взяли, наших, российских. "Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек" <...> Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели", — пересказал разговор собеседник агентства.
По его словам, Филахтов сотрудничал с ВСУ
, они поставляли ему пленных.
«
"Я их продаю по интернету. <...> Ну, это хорошо, когда пленные чеченцы. Сразу, мгновенно, две тысячи баксов или сколько там, приезжают, выкупают", — пересказал он разговор с Филахтовым.
Он добавил, что у Филахтова в плену были и адыгейцы.
Также он собирался в случае прихода российских войск привязать пленных к своему дому колючей проволокой, чтобы использовать их в качестве живого щита.
У Филахтова четверо сыновей: один служил в полиции в Угледаре
, второй — в украинском МЧС, третий — безработный, четвертый — несовершеннолетний. После штурма Раздольного семья Филахтовых сбежала в Днепропетровск
.
Как сообщала в конце октября пресс-служба СК, в России осуждены за различные преступления в новых регионах 438 военнослужащих ВСУ, из них — 58 пожизненно. Кроме того, возбуждены уголовные дела против 130 украинских военных по подозрению в совершении терактов на территории Курской области.