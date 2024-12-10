Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:54 10.12.2024 (обновлено: 15:56 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/razdolnoe-1988298873.html
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве - РИА Новости, 10.12.2024
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве
Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:54
2024-12-10T15:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
днепропетровск
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988312000_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c861b9c8432ce3a94b260d19cb422d6.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель.Он сообщил, что в апреле 2022 года группа российских военных попала в плен, после чего их передали местному жителю. "Приходит: "Да на фиг мне эта земля, заниматься &lt;...&gt; Вот он бизнес хороший какой". А пленных тогда взяли, наших, российских. "Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек" &lt;...&gt; Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели", — пересказал разговор собеседник агентства. По его словам, Филахтов сотрудничал с ВСУ, они поставляли ему пленных. &quot;Я их продаю по интернету. &lt;...&gt; Ну, это хорошо, когда пленные чеченцы. Сразу, мгновенно, две тысячи баксов или сколько там, приезжают, выкупают&quot;, — пересказал он разговор с Филахтовым.Он добавил, что у Филахтова в плену были и адыгейцы.Также он собирался в случае прихода российских войск привязать пленных к своему дому колючей проволокой, чтобы использовать их в качестве живого щита.У Филахтова четверо сыновей: один служил в полиции в Угледаре, второй — в украинском МЧС, третий — безработный, четвертый — несовершеннолетний. После штурма Раздольного семья Филахтовых сбежала в Днепропетровск.Как сообщала в конце октября пресс-служба СК, в России осуждены за различные преступления в новых регионах 438 военнослужащих ВСУ, из них — 58 пожизненно. Кроме того, возбуждены уголовные дела против 130 украинских военных по подозрению в совершении терактов на территории Курской области.
https://ria.ru/20241104/voennoplennye-1981353144.html
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
донецкая народная республика
угледар
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беженец из Раздольного: местный житель держал дома российских пленных в качестве рабов
Житель Раздольного до освобождения населённого пункта держал дома российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный из посёлка местный житель.
2024-12-10T03:54
true
PT2M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988312000_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_671a788bb71561a79263d1185824b9f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, угледар, днепропетровск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве

Беженец: житель Раздольного держал российских пленных в качестве рабов

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель.
Он сообщил, что в апреле 2022 года группа российских военных попала в плен, после чего их передали местному жителю.
Встреча военнопленных с родственниками - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
"Ждали этого очень долго". Украинские военнопленные получили поблажки
4 ноября, 09:00
"Приходит: "Да на фиг мне эта земля, заниматься <...> Вот он бизнес хороший какой". А пленных тогда взяли, наших, российских. "Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек" <...> Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели", — пересказал разговор собеседник агентства.
По его словам, Филахтов сотрудничал с ВСУ, они поставляли ему пленных.
«

"Я их продаю по интернету. <...> Ну, это хорошо, когда пленные чеченцы. Сразу, мгновенно, две тысячи баксов или сколько там, приезжают, выкупают", — пересказал он разговор с Филахтовым.

Он добавил, что у Филахтова в плену были и адыгейцы.
Также он собирался в случае прихода российских войск привязать пленных к своему дому колючей проволокой, чтобы использовать их в качестве живого щита.
У Филахтова четверо сыновей: один служил в полиции в Угледаре, второй — в украинском МЧС, третий — безработный, четвертый — несовершеннолетний. После штурма Раздольного семья Филахтовых сбежала в Днепропетровск.
Как сообщала в конце октября пресс-служба СК, в России осуждены за различные преступления в новых регионах 438 военнослужащих ВСУ, из них — 58 пожизненно. Кроме того, возбуждены уголовные дела против 130 украинских военных по подозрению в совершении терактов на территории Курской области.
Российский военный о пытках в украинском плену - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову в украинском плену
26 мая, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУгледарДнепропетровскВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала