https://ria.ru/20241210/razdolnoe-1988298873.html

Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве

Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве - РИА Новости, 10.12.2024

Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве

Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T03:54

2024-12-10T03:54

2024-12-10T15:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

угледар

днепропетровск

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988312000_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c861b9c8432ce3a94b260d19cb422d6.jpg

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Александр Филахтов, житель Раздольного в ДНР, до освобождения поселка держал российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель.Он сообщил, что в апреле 2022 года группа российских военных попала в плен, после чего их передали местному жителю. "Приходит: "Да на фиг мне эта земля, заниматься <...> Вот он бизнес хороший какой". А пленных тогда взяли, наших, российских. "Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек" <...> Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели", — пересказал разговор собеседник агентства. По его словам, Филахтов сотрудничал с ВСУ, они поставляли ему пленных. "Я их продаю по интернету. <...> Ну, это хорошо, когда пленные чеченцы. Сразу, мгновенно, две тысячи баксов или сколько там, приезжают, выкупают", — пересказал он разговор с Филахтовым.Он добавил, что у Филахтова в плену были и адыгейцы.Также он собирался в случае прихода российских войск привязать пленных к своему дому колючей проволокой, чтобы использовать их в качестве живого щита.У Филахтова четверо сыновей: один служил в полиции в Угледаре, второй — в украинском МЧС, третий — безработный, четвертый — несовершеннолетний. После штурма Раздольного семья Филахтовых сбежала в Днепропетровск.Как сообщала в конце октября пресс-служба СК, в России осуждены за различные преступления в новых регионах 438 военнослужащих ВСУ, из них — 58 пожизненно. Кроме того, возбуждены уголовные дела против 130 украинских военных по подозрению в совершении терактов на территории Курской области.

https://ria.ru/20241104/voennoplennye-1981353144.html

https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html

донецкая народная республика

угледар

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беженец из Раздольного: местный житель держал дома российских пленных в качестве рабов Житель Раздольного до освобождения населённого пункта держал дома российских пленных в качестве рабов, рассказал РИА Новости эвакуированный из посёлка местный житель. 2024-12-10T03:54 true PT2M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, угледар, днепропетровск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность