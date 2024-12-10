https://ria.ru/20241210/pvo-1988407808.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря

ПВО сбила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 10.12.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря

Дежурные средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:59

2024-12-10T14:59

2024-12-10T15:12

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем, сообщило Минобороны РФ."Десятого декабря около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее во вторник министерство сообщало об уничтожении над Черным морем вблизи Крыма пяти украинских БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, черное море, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)