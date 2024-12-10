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ПВО сбила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря
ПВО сбила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 10.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря
Дежурные средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:59
2024-12-10T14:59
2024-12-10T15:12
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем, сообщило Минобороны РФ."Десятого декабря около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее во вторник министерство сообщало об уничтожении над Черным морем вблизи Крыма пяти украинских БПЛА.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над акваторией Черного моря