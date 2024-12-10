Путин рассказал, как принял решение назначить Цивилеву замминистра обороны
Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Цивилеву замминистра обороны
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Анну Цивилеву статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ, так как полагал, что ей нужно сосредоточиться на работе в фонде "Защитники Отечества".
Глава государства во вторник провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На встрече член СПЧ Александр Коц отметил удачный опыт работы фонда "Защитники Отечества" и предложил рассмотреть возможность создать подобный центр помощи для беженцев с освобожденных территорий.
"Я, честно говоря, даже не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей", - ответил Путин.
Президент добавил, что работа фонда продолжается и стала даже более целенаправленной, так как удается совмещать возможности фонда и возможности министерства обороны.
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