Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как принял решение назначить Цивилеву замминистра обороны - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 10.12.2024 (обновлено: 21:14 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988496211.html
Путин рассказал, как принял решение назначить Цивилеву замминистра обороны
Путин рассказал, как принял решение назначить Цивилеву замминистра обороны - РИА Новости, 10.12.2024
Путин рассказал, как принял решение назначить Цивилеву замминистра обороны
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Анну Цивилеву статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ, так как полагал, что РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:29
2024-12-10T21:14
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949890730_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_8c3fd54131b12167ef430850251c84ba.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Анну Цивилеву статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ, так как полагал, что ей нужно сосредоточиться на работе в фонде "Защитники Отечества". Глава государства во вторник провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На встрече член СПЧ Александр Коц отметил удачный опыт работы фонда "Защитники Отечества" и предложил рассмотреть возможность создать подобный центр помощи для беженцев с освобожденных территорий. "Я, честно говоря, даже не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей", - ответил Путин. Президент добавил, что работа фонда продолжается и стала даже более целенаправленной, так как удается совмещать возможности фонда и возможности министерства обороны.
https://ria.ru/20241004/putin-1976397024.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949890730_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea302f53201dff9c89689ad68f92eaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин рассказал, как принял решение назначить Цивилеву замминистра обороны

Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Цивилеву замминистра обороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда Защитники Отечества Анной Цивилевой - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не сразу согласился назначить Анну Цивилеву статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ, так как полагал, что ей нужно сосредоточиться на работе в фонде "Защитники Отечества".
Глава государства во вторник провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На встрече член СПЧ Александр Коц отметил удачный опыт работы фонда "Защитники Отечества" и предложил рассмотреть возможность создать подобный центр помощи для беженцев с освобожденных территорий.
"Я, честно говоря, даже не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей", - ответил Путин.
Президент добавил, что работа фонда продолжается и стала даже более целенаправленной, так как удается совмещать возможности фонда и возможности министерства обороны.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника
4 октября, 15:49
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала