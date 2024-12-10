https://ria.ru/20241210/putin-1988479441.html

Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин

Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024

Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин

Бюрократические структуры не могут вести такую "сердечную" работу с людьми, как общественные организации, а без этого невозможно добиться результата в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:16

2024-12-10T18:16

2024-12-10T18:16

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бюрократические структуры не могут вести такую "сердечную" работу с людьми, как общественные организации, а без этого невозможно добиться результата в укреплении России, заявил президент РФ Владимир Путин. Во вторник он провел по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча была приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. Президент отметил востребованность работы некоммерческих организаций и добровольцев в России. Он подчеркнул, что для решения задач укрепления и развития России необходимо вместе работать по всем направлениям, о которых упоминали правозащитники во время встречи. "Здесь без такой сердечной работы с людьми, которую могут провести не бюрократические структуры, а только такие организации, как вы, - где работают люди не за заработную плату, а по зову сердца, - добиться такого эффективного результата совместной работы практически невозможно", - заявил Путин. Он поблагодарил правозащитников и пообещал сделать все необходимое для их поддержки.

https://ria.ru/20241210/putin-1988421792.html

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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)