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Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
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18:16 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988479441.html
Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин
Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин
Бюрократические структуры не могут вести такую "сердечную" работу с людьми, как общественные организации, а без этого невозможно добиться результата в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:16
2024-12-10T18:16
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бюрократические структуры не могут вести такую "сердечную" работу с людьми, как общественные организации, а без этого невозможно добиться результата в укреплении России, заявил президент РФ Владимир Путин. Во вторник он провел по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча была приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. Президент отметил востребованность работы некоммерческих организаций и добровольцев в России. Он подчеркнул, что для решения задач укрепления и развития России необходимо вместе работать по всем направлениям, о которых упоминали правозащитники во время встречи. "Здесь без такой сердечной работы с людьми, которую могут провести не бюрократические структуры, а только такие организации, как вы, - где работают люди не за заработную плату, а по зову сердца, - добиться такого эффективного результата совместной работы практически невозможно", - заявил Путин. Он поблагодарил правозащитников и пообещал сделать все необходимое для их поддержки.
https://ria.ru/20241210/putin-1988421792.html
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Без работы с людьми добиться результата невозможно, заявил Путин

Путин заявил, что без сердечной работы с людьми не добиться укрепления России

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бюрократические структуры не могут вести такую "сердечную" работу с людьми, как общественные организации, а без этого невозможно добиться результата в укреплении России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник он провел по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча была приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
Путин о вовлечении граждан в работу НКО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин
Вчера, 15:48
Президент отметил востребованность работы некоммерческих организаций и добровольцев в России. Он подчеркнул, что для решения задач укрепления и развития России необходимо вместе работать по всем направлениям, о которых упоминали правозащитники во время встречи.
"Здесь без такой сердечной работы с людьми, которую могут провести не бюрократические структуры, а только такие организации, как вы, - где работают люди не за заработную плату, а по зову сердца, - добиться такого эффективного результата совместной работы практически невозможно", - заявил Путин.
Он поблагодарил правозащитников и пообещал сделать все необходимое для их поддержки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин призвал сделать регулирование НКО более современным
Вчера, 15:49
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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