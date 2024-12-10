https://ria.ru/20241210/putin-1988478577.html

Бойцы СВО далеки от публичности, так как исполняют свой долг, заявил Путин

Бойцы СВО далеки от публичности, так как исполняют свой долг, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024

Бойцы СВО далеки от публичности, так как исполняют свой долг, заявил Путин

Военные в зоне СВО далеки от публичности, они исполняют свой долг, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:12

2024-12-10T18:12

2024-12-10T18:12

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военные в зоне СВО далеки от публичности, они исполняют свой долг, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). "В большинстве своем люди, когда исполняют свой долг, они далеки от публичности. Вот ребята, которые там, на передовой – какая там публичность? Они рискуют каждую секунду иногда. Рискуют своей жизнью и здоровьем, идут вперед, освобождают территории, людей освобождают наших же, людей на так называемых наших новых, исторических в то же время, территориях. Просто исполняют свой долг перед Родиной и, конечно, нуждаются в помощи и поддержке", - сказал Путин на заседании СПЧ. Он уточнил, что это такая отличительная черта наших людей – не выносить на публику, а делать по зову сердца.

https://ria.ru/20241210/putin-1988471353.html

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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)