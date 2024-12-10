https://ria.ru/20241210/putin-1988478577.html
Бойцы СВО далеки от публичности, так как исполняют свой долг, заявил Путин
Бойцы СВО далеки от публичности, так как исполняют свой долг, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Бойцы СВО далеки от публичности, так как исполняют свой долг, заявил Путин
Военные в зоне СВО далеки от публичности, они исполняют свой долг, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:12
2024-12-10T18:12
2024-12-10T18:12
специальная военная операция на украине
общество
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владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военные в зоне СВО далеки от публичности, они исполняют свой долг, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). "В большинстве своем люди, когда исполняют свой долг, они далеки от публичности. Вот ребята, которые там, на передовой – какая там публичность? Они рискуют каждую секунду иногда. Рискуют своей жизнью и здоровьем, идут вперед, освобождают территории, людей освобождают наших же, людей на так называемых наших новых, исторических в то же время, территориях. Просто исполняют свой долг перед Родиной и, конечно, нуждаются в помощи и поддержке", - сказал Путин на заседании СПЧ. Он уточнил, что это такая отличительная черта наших людей – не выносить на публику, а делать по зову сердца.
https://ria.ru/20241210/putin-1988471353.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Бойцы СВО далеки от публичности, так как исполняют свой долг, заявил Путин
Путин заявил, что военным в зоне СВО не до публичности, они исполняют свой долг
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военные в зоне СВО далеки от публичности, они исполняют свой долг, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"В большинстве своем люди, когда исполняют свой долг, они далеки от публичности. Вот ребята, которые там, на передовой – какая там публичность? Они рискуют каждую секунду иногда. Рискуют своей жизнью и здоровьем, идут вперед, освобождают территории, людей освобождают наших же, людей на так называемых наших новых, исторических в то же время, территориях. Просто исполняют свой долг перед Родиной и, конечно, нуждаются в помощи и поддержке", - сказал Путин на заседании СПЧ.
Он уточнил, что это такая отличительная черта наших людей – не выносить на публику, а делать по зову сердца.