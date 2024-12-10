https://ria.ru/20241210/putin-1988477303.html

Путин встретился с министром обороны Индии

Путин встретился с министром обороны Индии - РИА Новости, 10.12.2024

Путин встретился с министром обороны Индии

Президент Владимир Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:04

2024-12-10T18:04

2024-12-10T19:02

индия

владимир путин

россия

раджнатх сингх

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом."Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в России с рабочим визитом", — рассказал о встрече пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов также принял участие в этой встрече. Ранее на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству он отметил, что Дели представляет собой одного из ключевых партнеров Москвы.Министр также подчеркнул, что уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе. Глава оборонного ведомства Индии прибыл с визитом в Россию в воскресенье. В понедельник он принял участие в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счету фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.

https://ria.ru/20241210/indija-1988352705.html

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Путин на встрече с министром обороны Индии Путин на встрече с министром обороны Индии 2024-12-10T18:04 true PT0M33S

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индия, владимир путин, россия, раджнатх сингх, дмитрий песков