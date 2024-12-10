https://ria.ru/20241210/putin-1988477303.html
Путин встретился с министром обороны Индии
Путин встретился с министром обороны Индии - РИА Новости, 10.12.2024
Путин встретился с министром обороны Индии
Президент Владимир Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:04
2024-12-10T18:04
2024-12-10T19:02
индия
владимир путин
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раджнатх сингх
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом."Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в России с рабочим визитом", — рассказал о встрече пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов также принял участие в этой встрече. Ранее на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству он отметил, что Дели представляет собой одного из ключевых партнеров Москвы.Министр также подчеркнул, что уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе. Глава оборонного ведомства Индии прибыл с визитом в Россию в воскресенье. В понедельник он принял участие в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счету фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.
https://ria.ru/20241210/indija-1988352705.html
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Путин на встрече с министром обороны Индии
Путин на встрече с министром обороны Индии
2024-12-10T18:04
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индия, владимир путин, россия, раджнатх сингх, дмитрий песков
Индия, Владимир Путин, Россия, Раджнатх Сингх, Дмитрий Песков
Путин встретился с министром обороны Индии
Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Сингхом
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
"Путин принял в Кремле министра обороны Индии
Сингха, находящегося в России
с рабочим визитом", — рассказал о встрече пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов также принял участие в этой встрече.
Ранее на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству он отметил, что Дели представляет собой одного из ключевых партнеров Москвы.
Министр также подчеркнул, что уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе.
Глава оборонного ведомства Индии прибыл с визитом в Россию в воскресенье. В понедельник он принял участие в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде
.
Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счету фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.