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Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России - РИА Новости, 10.12.2024
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17:42 10.12.2024 (обновлено: 18:01 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988471710.html
Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России
Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России
Власти Российской Федерации должны поддержать людей из других стран, которые стремятся жить в России, можно подумать о создании специальной структуры для этого, РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:42
2024-12-10T18:01
общество
россия
владимир путин
день прав человека
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Российской Федерации должны поддержать людей из других стран, которые стремятся жить в России, можно подумать о создании специальной структуры для этого, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Существуют люди, которые хотят и стремятся строить свое будущее и будущее своих детей здесь, в России. Конечно, таких людей надо поддержать, это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно, нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно", - сказал Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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общество, россия, владимир путин, день прав человека
Общество, Россия, Владимир Путин, День прав человека
Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России

Путин призвал поддержать людей из других стран, стремящихся жить в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Российской Федерации должны поддержать людей из других стран, которые стремятся жить в России, можно подумать о создании специальной структуры для этого, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Существуют люди, которые хотят и стремятся строить свое будущее и будущее своих детей здесь, в России. Конечно, таких людей надо поддержать, это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно, нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно", - сказал Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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