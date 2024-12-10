https://ria.ru/20241210/putin-1988471710.html

Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России

Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России - РИА Новости, 10.12.2024

Путин призвал поддержать иностранцев, стремящихся жить в России

Власти Российской Федерации должны поддержать людей из других стран, которые стремятся жить в России, можно подумать о создании специальной структуры для этого, РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:42

2024-12-10T17:42

2024-12-10T18:01

общество

россия

владимир путин

день прав человека

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Российской Федерации должны поддержать людей из других стран, которые стремятся жить в России, можно подумать о создании специальной структуры для этого, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Существуют люди, которые хотят и стремятся строить свое будущее и будущее своих детей здесь, в России. Конечно, таких людей надо поддержать, это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно, нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно", - сказал Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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общество, россия, владимир путин, день прав человека