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Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988471353.html
Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин
Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин
Решающие события в укреплении России сейчас происходят на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:41
2024-12-10T17:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Решающие события в укреплении России сейчас происходят на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи провел традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Цель - укрепление самой России, в том, чтобы защитить ее будущее. Эта работа проводится на целому ряду направлений. Конечно, решающие события происходят на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но для того, чтобы страна решала все эти задачи, она должна эффективно работать по всем направлениям, которые сегодня были подняты... Сегодня это особенно важно", - сказал он.
https://ria.ru/20241210/putin-1988457598.html
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россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин

Путин, заявил, что решающие события в укреплении России происходят в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Решающие события в укреплении России сейчас происходят на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи провел традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Цель - укрепление самой России, в том, чтобы защитить ее будущее. Эта работа проводится на целому ряду направлений. Конечно, решающие события происходят на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но для того, чтобы страна решала все эти задачи, она должна эффективно работать по всем направлениям, которые сегодня были подняты... Сегодня это особенно важно", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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