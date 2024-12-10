https://ria.ru/20241210/putin-1988471353.html

Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин

Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024

Укрепление России происходит в зоне СВО, заявил Путин

Решающие события в укреплении России сейчас происходят на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:41

2024-12-10T17:41

2024-12-10T17:41

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Решающие события в укреплении России сейчас происходят на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи провел традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Цель - укрепление самой России, в том, чтобы защитить ее будущее. Эта работа проводится на целому ряду направлений. Конечно, решающие события происходят на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но для того, чтобы страна решала все эти задачи, она должна эффективно работать по всем направлениям, которые сегодня были подняты... Сегодня это особенно важно", - сказал он.

https://ria.ru/20241210/putin-1988457598.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)