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Путин предложил наградить хирурга, доставшего взрыватель из раны бойца - РИА Новости, 10.12.2024
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17:34 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988468509.html
Путин предложил наградить хирурга, доставшего взрыватель из раны бойца
Путин предложил наградить хирурга, доставшего взрыватель из раны бойца - РИА Новости, 10.12.2024
Путин предложил наградить хирурга, доставшего взрыватель из раны бойца
Президент РФ Владимир Путин предложил представить к государственной награде Белгородского хирурга, который достал взрыватель из раны бойца СВО. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:34
2024-12-10T17:34
общество
россия
белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил представить к государственной награде Белгородского хирурга, который достал взрыватель из раны бойца СВО. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова рассказала о том, что в госпиталях Белгородской области видела врачей, "которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран". Так, по её словам, молодой хирург "один на один" провел операцию раненому солдату со взрывателем в теле, не дожидаясь саперной группы, так как не было времени ждать из-за сильной кровопотери бойца. "Я не знаю, представлен ли тот хирург, о котором вы сказали, к госнаграде. Надо его найти обязательно и сделать это обязательно", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20240630/nagrazhdenie-1956399073.html
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общество, россия, белгородская область, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин
Путин предложил наградить хирурга, доставшего взрыватель из раны бойца

Путин предложил наградить хирурга, который достал взрыватель из раны бойца СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил представить к государственной награде Белгородского хирурга, который достал взрыватель из раны бойца СВО.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова рассказала о том, что в госпиталях Белгородской области видела врачей, "которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран". Так, по её словам, молодой хирург "один на один" провел операцию раненому солдату со взрывателем в теле, не дожидаясь саперной группы, так как не было времени ждать из-за сильной кровопотери бойца.
"Я не знаю, представлен ли тот хирург, о котором вы сказали, к госнаграде. Надо его найти обязательно и сделать это обязательно", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Награждение военных медиков группировки войск Центр государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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ОбществоРоссияБелгородская областьВладимир Путин
 
 
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