https://ria.ru/20241210/putin-1988467483.html
Путин заявил о стремлении украинцев попасть в Россию
Путин заявил о стремлении украинцев попасть в Россию - РИА Новости, 10.12.2024
Путин заявил о стремлении украинцев попасть в Россию
Украинцы, попавшие на Украину, потом через разные каналы стремятся выехать оттуда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:29
2024-12-10T17:29
2024-12-10T17:33
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украина
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинцы, попавшие на Украину, потом через разные каналы стремятся выехать оттуда, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Люди с Украины, попав на Украину, потом по различным каналам, через Турцию, через другие страны, стараются въехать в Российскую Федерацию. Мы этот поток видим и фиксируем его", - сказал Путин в ходе заседания СПЧ.
https://ria.ru/20241210/bezhentsy-1988467579.html
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россия, украина
Путин заявил о стремлении украинцев попасть в Россию
Путин заявил, что украинцы, попавшие на Украину, стремятся вернуться в Россию