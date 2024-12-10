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Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия - РИА Новости, 10.12.2024
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия, заявил Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:18
2024-12-10T17:18
2024-12-10T18:13
общество
оружие
ядерное оружие
ракета "орешник"
владимир путин
россия
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем <...> ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — пояснил президент.Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
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Путин о появлении "Орешника"
Путин о появлении "Орешника"
2024-12-10T17:18
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общество, оружие, ядерное оружие, ракета "орешник", владимир путин, россия, первый запуск ракеты "орешник"
Общество, Оружие, Ядерное оружие, Ракета "Орешник", Владимир Путин, Россия, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Путин: появление "Орешника" минимизирует необходимость применять ядерное оружие