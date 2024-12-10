https://ria.ru/20241210/putin-1988462335.html

Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия

Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия - РИА Новости, 10.12.2024

Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия

Появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия, заявил Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:18

2024-12-10T17:18

2024-12-10T18:13

общество

оружие

ядерное оружие

ракета "орешник"

владимир путин

россия

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем <...> ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — пояснил президент.Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

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общество, оружие, ядерное оружие, ракета "орешник", владимир путин, россия, первый запуск ракеты "орешник"