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Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
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17:17 10.12.2024 (обновлено: 17:22 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988461625.html
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:17
2024-12-10T17:22
владимир путин
россия
безопасность
ядерное оружие
ядерная доктрина
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988462335.html
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владимир путин, россия, безопасность, ядерное оружие, ядерная доктрина
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ядерное оружие, Ядерная доктрина
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин

Путин заявил о совершенствовании, а не ужесточении ядерной доктрины

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин о появлении Орешника - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 17:18
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьЯдерное оружиеЯдерная доктрина
 
 
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