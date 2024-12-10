https://ria.ru/20241210/putin-1988461625.html
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:17
2024-12-10T17:17
2024-12-10T17:22
владимир путин
россия
безопасность
ядерное оружие
ядерная доктрина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988462335.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, ядерное оружие, ядерная доктрина
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ядерное оружие, Ядерная доктрина
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин
Путин заявил о совершенствовании, а не ужесточении ядерной доктрины