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Путин выступил за расширение применения суда присяжных - РИА Новости, 10.12.2024
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17:10 10.12.2024 (обновлено: 17:35 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988458850.html
Путин выступил за расширение применения суда присяжных
Путин выступил за расширение применения суда присяжных - РИА Новости, 10.12.2024
Путин выступил за расширение применения суда присяжных
Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником расширения применения суда присяжных, но оно должно соответствовать ситуации в стране. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:10
2024-12-10T17:35
владимир путин
россия
ева меркачева
московский комсомолец
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником расширения применения суда присяжных, но оно должно соответствовать ситуации в стране.Ранее обозреватель газеты "Московский комсомолец" Ева Меркачева на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявила, что в России судов присяжных очень мало, за первое полугодие 2024 года они рассмотрели меньше тысячи дел. Она попросила дать поручение расширить число составов, которые попадают под действие судов присяжных."Вы абсолютно правы, я, как и вы, тоже сторонник расширения применения этого института, суда присяжных. Обязательно будем двигаться в этом направлении, но это наше движение должно соответствовать ситуации, реальной ситуации, которая у нас складывается… соответствовать готовности нашего общества к более широкому применению этого института", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241210/putin-1988446666.html
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владимир путин, россия, ева меркачева, московский комсомолец, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Владимир Путин, Россия, Ева Меркачева, Московский комсомолец, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин выступил за расширение применения суда присяжных

Путин заявил, что является сторонником расширения применения суда присяжных

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником расширения применения суда присяжных, но оно должно соответствовать ситуации в стране.
Ранее обозреватель газеты "Московский комсомолец" Ева Меркачева на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявила, что в России судов присяжных очень мало, за первое полугодие 2024 года они рассмотрели меньше тысячи дел. Она попросила дать поручение расширить число составов, которые попадают под действие судов присяжных.
"Вы абсолютно правы, я, как и вы, тоже сторонник расширения применения этого института, суда присяжных. Обязательно будем двигаться в этом направлении, но это наше движение должно соответствовать ситуации, реальной ситуации, которая у нас складывается… соответствовать готовности нашего общества к более широкому применению этого института", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения
Вчера, 16:50
 
Владимир ПутинРоссияЕва МеркачеваМосковский комсомолецСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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