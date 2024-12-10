https://ria.ru/20241210/putin-1988457598.html
Путин прокомментировал идею введения смертной казни
Путин прокомментировал идею введения смертной казни - РИА Новости, 10.12.2024
Путин прокомментировал идею введения смертной казни
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя значительное число россиян и политических деятелей поднимают этот вопрос, заявил президент РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:09
2024-12-10T17:09
2024-12-10T17:57
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя значительное число россиян и политических деятелей поднимают этот вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы живем в каких реалиях - проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимает этот вопрос", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.
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Путин о смертной казни в период СВО
Россия не вводит смертную казнь даже в период СВО, а наоборот стремится к повышению гуманности правосудия, заявил Путин.
2024-12-10T17:09
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин прокомментировал идею введения смертной казни
Путин заявил, что в России не введут смертную казнь