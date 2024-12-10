Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 10.12.2024 (обновлено: 17:12 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988449798.html
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян - РИА Новости, 10.12.2024
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян
Российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян, это возведено в ранг государственной политики в Киеве, заявил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:58
2024-12-10T17:12
украина
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян, это возведено в ранг государственной политики в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человекаМошенничеством в отношении российских граждан зачастую занимаются государственные органы Украины, это одна из линий атак на страну, добавил президент."Это (мошенничество по отношению к россиянам с территории Украины - ред.) делают часто просто государственные органы, либо структуры, которые находятся под государственным украинским контролем. Это точно одна из линий атак", - подытожил Путин.
https://ria.ru/20241210/moshenniki-1988451654.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Украина, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян

Путин заявил, что властям известно об украинском мошенничестве против россиян

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян, это возведено в ранг государственной политики в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Мошенничеством в отношении российских граждан зачастую занимаются государственные органы Украины, это одна из линий атак на страну, добавил президент.
"Это (мошенничество по отношению к россиянам с территории Украины - ред.) делают часто просто государственные органы, либо структуры, которые находятся под государственным украинским контролем. Это точно одна из линий атак", - подытожил Путин.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины
Вчера, 17:01
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала