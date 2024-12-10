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Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян - РИА Новости, 10.12.2024
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян
Российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян, это возведено в ранг государственной политики в Киеве, заявил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:58
2024-12-10T16:58
2024-12-10T17:12
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владимир путин
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общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян, это возведено в ранг государственной политики в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человекаМошенничеством в отношении российских граждан зачастую занимаются государственные органы Украины, это одна из линий атак на страну, добавил президент."Это (мошенничество по отношению к россиянам с территории Украины - ред.) делают часто просто государственные органы, либо структуры, которые находятся под государственным украинским контролем. Это точно одна из линий атак", - подытожил Путин.
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украина, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Украина, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
Путин заявил о мошенничестве госорганов Украины в отношении россиян
Путин заявил, что властям известно об украинском мошенничестве против россиян