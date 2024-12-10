Рейтинг@Mail.ru
Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988448093.html
Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО
Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО - РИА Новости, 10.12.2024
Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО
Президент России Владимир Путин пообещал проработать предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о площадке, где были бы... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:53
2024-12-10T16:53
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о площадке, где были бы представлены подвиги героев специальной военной операции (СВО). Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. В ходе заседания глава АНО "Комитет семей воинов Отечества", член СПЧ Юлия Белехова предложила идею создать на Поклонной горе площадку, которая будет посвящена подвигам российских бойцов СВО. "Еще один вопрос, предложение... Пришли к тому, что не хватает площадки, где сегодня будет собран героизм участников специальной военной операции, куда можно будет приходить семьям участников СВО, гражданам, куда можно приводить детей и рассказывать им о подвигах. Поклонная гора - сакральное место, где невозможно разрывать прошлое и настоящее невозможно, потому что наша победа в Великой Отечественной войне и то, что происходит сейчас, должно быть вместе", - сказала она. Путин данную инициативу поддержал, пообещав проработать этот вопрос. "Площадка, где уже сегодня можно было бы писать историю происходящих в наши дни событий. Особенно для молодых людей - это очень важно - и сейчас, и в будущем. Это подчеркивает важность тех задач, которые наши герои в рамках специальной военной операции решают. Площадка хорошая. Обязательно проработаем", - подчеркнул глава государства. АНО "Комитет семей воинов Отечества" был зарегистрирован в 2022 году. Его деятельность направлена на поддержку семей воинов Отечества - участников и ветеранов боевых действий, членов их семей и близких родственников.
https://ria.ru/20241209/orientir-1988154741.html
https://ria.ru/20241209/geroi-1988196537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО

Путин пообещал проработать идею СПЧ о площадке с выставкой подвигов героев СВО

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о площадке, где были бы представлены подвиги героев специальной военной операции (СВО).
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин назвал военнослужащих нравственным ориентиром для россиян
9 декабря, 13:39
В ходе заседания глава АНО "Комитет семей воинов Отечества", член СПЧ Юлия Белехова предложила идею создать на Поклонной горе площадку, которая будет посвящена подвигам российских бойцов СВО.
"Еще один вопрос, предложение... Пришли к тому, что не хватает площадки, где сегодня будет собран героизм участников специальной военной операции, куда можно будет приходить семьям участников СВО, гражданам, куда можно приводить детей и рассказывать им о подвигах. Поклонная гора - сакральное место, где невозможно разрывать прошлое и настоящее невозможно, потому что наша победа в Великой Отечественной войне и то, что происходит сейчас, должно быть вместе", - сказала она.
Путин данную инициативу поддержал, пообещав проработать этот вопрос. "Площадка, где уже сегодня можно было бы писать историю происходящих в наши дни событий. Особенно для молодых людей - это очень важно - и сейчас, и в будущем. Это подчеркивает важность тех задач, которые наши герои в рамках специальной военной операции решают. Площадка хорошая. Обязательно проработаем", - подчеркнул глава государства.
АНО "Комитет семей воинов Отечества" был зарегистрирован в 2022 году. Его деятельность направлена на поддержку семей воинов Отечества - участников и ветеранов боевых действий, членов их семей и близких родственников.
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины
9 декабря, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала