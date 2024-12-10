https://ria.ru/20241210/putin-1988448093.html

Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО

Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО - РИА Новости, 10.12.2024

Путин проработает идею о площадке с выставкой подвигов героев СВО

Президент России Владимир Путин пообещал проработать предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о площадке, где были бы... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:53

2024-12-10T16:53

2024-12-10T16:53

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о площадке, где были бы представлены подвиги героев специальной военной операции (СВО). Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. В ходе заседания глава АНО "Комитет семей воинов Отечества", член СПЧ Юлия Белехова предложила идею создать на Поклонной горе площадку, которая будет посвящена подвигам российских бойцов СВО. "Еще один вопрос, предложение... Пришли к тому, что не хватает площадки, где сегодня будет собран героизм участников специальной военной операции, куда можно будет приходить семьям участников СВО, гражданам, куда можно приводить детей и рассказывать им о подвигах. Поклонная гора - сакральное место, где невозможно разрывать прошлое и настоящее невозможно, потому что наша победа в Великой Отечественной войне и то, что происходит сейчас, должно быть вместе", - сказала она. Путин данную инициативу поддержал, пообещав проработать этот вопрос. "Площадка, где уже сегодня можно было бы писать историю происходящих в наши дни событий. Особенно для молодых людей - это очень важно - и сейчас, и в будущем. Это подчеркивает важность тех задач, которые наши герои в рамках специальной военной операции решают. Площадка хорошая. Обязательно проработаем", - подчеркнул глава государства. АНО "Комитет семей воинов Отечества" был зарегистрирован в 2022 году. Его деятельность направлена на поддержку семей воинов Отечества - участников и ветеранов боевых действий, членов их семей и близких родственников.

https://ria.ru/20241209/orientir-1988154741.html

https://ria.ru/20241209/geroi-1988196537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)