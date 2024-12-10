https://ria.ru/20241210/putin-1988446666.html

Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения

Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения - РИА Новости, 10.12.2024

Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласился, что нужно подумать над механизмом избрания... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:50

2024-12-10T16:50

2024-12-10T16:50

россия

владимир путин

алексей мельников

генеральная прокуратура рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласился, что нужно подумать над механизмом избрания меры пресечения для обвиняемых в РФ. Ранее член СПЧ Алексей Мельников предложил законодательно запретить избирать содержание под стражей ряду категорий лиц. Он привел в пример беременных женщин и женщин с детьми. По его словам, вопрос требует тщательного изучения, он предложил настроить диалог и выработку совместных решений СПЧ вместе с министерством юстиции, Федеральной палатой адвокатов, Верховным судом, Генпрокуратурой и другими органами исполнительной и законодательной власти. "Я в целом с вами согласен в том, что над этим нужно думать. Ну и такие инструменты во многих странах мира используются, может быть, даже шире, чем у нас. Но думать над этим нужно, и нужно действительно идти вперед. Если там, в Думе, есть уже проект закона, я обязательно поговорю с коллегами, и в правительстве, и с депутатами Государственной Думы, с тем чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали, в том числе и привлекая к этой совместной работе таких специалистов, как вы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html

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россия, владимир путин, алексей мельников, генеральная прокуратура рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество