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Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения - РИА Новости, 10.12.2024
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16:50 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988446666.html
Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения
Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения - РИА Новости, 10.12.2024
Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласился, что нужно подумать над механизмом избрания... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:50
2024-12-10T16:50
россия
владимир путин
алексей мельников
генеральная прокуратура рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласился, что нужно подумать над механизмом избрания меры пресечения для обвиняемых в РФ. Ранее член СПЧ Алексей Мельников предложил законодательно запретить избирать содержание под стражей ряду категорий лиц. Он привел в пример беременных женщин и женщин с детьми. По его словам, вопрос требует тщательного изучения, он предложил настроить диалог и выработку совместных решений СПЧ вместе с министерством юстиции, Федеральной палатой адвокатов, Верховным судом, Генпрокуратурой и другими органами исполнительной и законодательной власти. "Я в целом с вами согласен в том, что над этим нужно думать. Ну и такие инструменты во многих странах мира используются, может быть, даже шире, чем у нас. Но думать над этим нужно, и нужно действительно идти вперед. Если там, в Думе, есть уже проект закона, я обязательно поговорю с коллегами, и в правительстве, и с депутатами Государственной Думы, с тем чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали, в том числе и привлекая к этой совместной работе таких специалистов, как вы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html
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россия, владимир путин, алексей мельников, генеральная прокуратура рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Россия, Владимир Путин, Алексей Мельников, Генеральная прокуратура РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
Путин согласился, что нужно подумать над механизмом избрания мер пресечения

Путин призвал подумать над механизмом избрания меры пресечения для обвиняемых

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласился, что нужно подумать над механизмом избрания меры пресечения для обвиняемых в РФ.
Ранее член СПЧ Алексей Мельников предложил законодательно запретить избирать содержание под стражей ряду категорий лиц. Он привел в пример беременных женщин и женщин с детьми.
По его словам, вопрос требует тщательного изучения, он предложил настроить диалог и выработку совместных решений СПЧ вместе с министерством юстиции, Федеральной палатой адвокатов, Верховным судом, Генпрокуратурой и другими органами исполнительной и законодательной власти.
"Я в целом с вами согласен в том, что над этим нужно думать. Ну и такие инструменты во многих странах мира используются, может быть, даже шире, чем у нас. Но думать над этим нужно, и нужно действительно идти вперед. Если там, в Думе, есть уже проект закона, я обязательно поговорю с коллегами, и в правительстве, и с депутатами Государственной Думы, с тем чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали, в том числе и привлекая к этой совместной работе таких специалистов, как вы", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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РоссияВладимир ПутинАлексей МельниковГенеральная прокуратура РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
 
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