https://ria.ru/20241210/putin-1988444230.html
Путин призвал обращать внимание на агрессию у детей
Путин призвал обращать внимание на агрессию у детей - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал обращать внимание на агрессию у детей
Случаи агрессивного поведения детей требуют особого внимания и государства, и общества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:40
2024-12-10T16:40
2024-12-10T17:01
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Случаи агрессивного поведения детей требуют особого внимания и государства, и общества, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."А по поводу того, что наблюдается поведение более агрессивное детей с инвалидностью, здесь вообще надо по поводу поведения детей и агрессивности поведения - об этом подумать. Это в целом, на мой взгляд, вопрос, требующий особого внимания со стороны и государства, и общественных организаций", - сказал Путин.
https://sn.ria.ru/20190425/1553034731.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал обращать внимание на агрессию у детей
Путин заявил, что агрессивное поведение детей требует особого внимания
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Случаи агрессивного поведения детей требуют особого внимания и государства, и общества, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"А по поводу того, что наблюдается поведение более агрессивное детей с инвалидностью, здесь вообще надо по поводу поведения детей и агрессивности поведения - об этом подумать. Это в целом, на мой взгляд, вопрос, требующий особого внимания со стороны и государства, и общественных организаций", - сказал Путин.