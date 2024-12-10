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Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества - РИА Новости, 10.12.2024
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16:29 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988441631.html
Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества
Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества - РИА Новости, 10.12.2024
Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества
Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с комитетом семей воинов отечества. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:29
2024-12-10T16:29
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с комитетом семей воинов отечества. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания член СПЧ, глава АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова предложила президенту встретиться с активом. "Если удастся, то встречусь, конечно, с вами и с комитетом воинов отечества", - сказал Путин на заседании СПЧ. Глава государства отметил, что всегда говорит о важности данного направления (поддержки семей воинов отечества), "потому что от того, как чувствует себя члены семей ребят, которые участвовали в боевых действиях, в значительной степени зависит их настроение и эмоциональное состояние, а значит эффективность их работы и чувство самосохранения даже на передовой и в условиях, опасных для жизни и здоровья человека".
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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества

Путин на заседании СПЧ пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с комитетом семей воинов отечества.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания член СПЧ, глава АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова предложила президенту встретиться с активом.
"Если удастся, то встречусь, конечно, с вами и с комитетом воинов отечества", - сказал Путин на заседании СПЧ.
Глава государства отметил, что всегда говорит о важности данного направления (поддержки семей воинов отечества), "потому что от того, как чувствует себя члены семей ребят, которые участвовали в боевых действиях, в значительной степени зависит их настроение и эмоциональное состояние, а значит эффективность их работы и чувство самосохранения даже на передовой и в условиях, опасных для жизни и здоровья человека".
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