https://ria.ru/20241210/putin-1988441631.html

Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества

Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества - РИА Новости, 10.12.2024

Путин пообещал встретиться с комитетом семей воинов отечества

Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с комитетом семей воинов отечества. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:29

2024-12-10T16:29

2024-12-10T16:29

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988420969_0:90:3361:1981_1920x0_80_0_0_3eb205319fbdfabf90f8d70ef95e78b8.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с комитетом семей воинов отечества. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания член СПЧ, глава АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова предложила президенту встретиться с активом. "Если удастся, то встречусь, конечно, с вами и с комитетом воинов отечества", - сказал Путин на заседании СПЧ. Глава государства отметил, что всегда говорит о важности данного направления (поддержки семей воинов отечества), "потому что от того, как чувствует себя члены семей ребят, которые участвовали в боевых действиях, в значительной степени зависит их настроение и эмоциональное состояние, а значит эффективность их работы и чувство самосохранения даже на передовой и в условиях, опасных для жизни и здоровья человека".

https://ria.ru/20241210/spch-1988413076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф