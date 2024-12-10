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Путин заявил о снижении числа заключенных в России - РИА Новости, 10.12.2024
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16:21 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html
Путин заявил о снижении числа заключенных в России
Путин заявил о снижении числа заключенных в России - РИА Новости, 10.12.2024
Путин заявил о снижении числа заключенных в России
Число содержащихся в местах лишения свободы в РФ в последние годы снижается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:21
2024-12-10T16:21
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Число содержащихся в местах лишения свободы в РФ в последние годы снижается, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Что касается количества содержащихся в таких учреждениях (СИЗО - ред.) людей, то в целом все-таки оно снижается, как я понимаю... Так же, как и в целом количество осужденных в местах лишения свободы - за последние годы их количество уменьшилось", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин заявил о снижении числа заключенных в России

Путин отметил снижение числа заключенных в местах лишения свободы в России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Число содержащихся в местах лишения свободы в РФ в последние годы снижается, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Что касается количества содержащихся в таких учреждениях (СИЗО - ред.) людей, то в целом все-таки оно снижается, как я понимаю... Так же, как и в целом количество осужденных в местах лишения свободы - за последние годы их количество уменьшилось", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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