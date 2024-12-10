https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html

Путин заявил о снижении числа заключенных в России

Путин заявил о снижении числа заключенных в России - РИА Новости, 10.12.2024

Путин заявил о снижении числа заключенных в России

Число содержащихся в местах лишения свободы в РФ в последние годы снижается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:21

2024-12-10T16:21

2024-12-10T16:21

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Число содержащихся в местах лишения свободы в РФ в последние годы снижается, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Что касается количества содержащихся в таких учреждениях (СИЗО - ред.) людей, то в целом все-таки оно снижается, как я понимаю... Так же, как и в целом количество осужденных в местах лишения свободы - за последние годы их количество уменьшилось", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html

россия

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2024

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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)