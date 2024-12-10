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Путин поддержал предложение о налоговых льготах в благотворительности - РИА Новости, 10.12.2024
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16:16 10.12.2024 (обновлено: 16:26 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988436239.html
Путин поддержал предложение о налоговых льготах в благотворительности
Путин поддержал предложение о налоговых льготах в благотворительности - РИА Новости, 10.12.2024
Путин поддержал предложение о налоговых льготах в благотворительности
Президент России Владимир Путин поддержал предложение СПЧ о налоговых льготах в сфере благотворительности. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:16
2024-12-10T16:26
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение СПЧ о налоговых льготах в сфере благотворительности."У вас абсолютно конкретные предложения, и все они, мне кажется, достойны того, чтобы их проработать и поддержать. Во всяком случае пониженный тариф страховых взносов для отдельных видов некоммерческих организаций, пониженный НДС, минимизация соответствующих расходов и, как результат, увеличение пожертвований со стороны наших компаний - все проработаем, все имеет значение для того, чтобы масштабировать вашу работу и поддержать ее", - ответил глава государства на предложение члена СПЧ, главы благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлии Назаровой освободить от НДС благотворительные передачи.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поддержал предложение о налоговых льготах в благотворительности

Путин поддержал предложение СПЧ о налоговых льготах в благотворительности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение СПЧ о налоговых льготах в сфере благотворительности.
"У вас абсолютно конкретные предложения, и все они, мне кажется, достойны того, чтобы их проработать и поддержать. Во всяком случае пониженный тариф страховых взносов для отдельных видов некоммерческих организаций, пониженный НДС, минимизация соответствующих расходов и, как результат, увеличение пожертвований со стороны наших компаний - все проработаем, все имеет значение для того, чтобы масштабировать вашу работу и поддержать ее", - ответил глава государства на предложение члена СПЧ, главы благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлии Назаровой освободить от НДС благотворительные передачи.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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